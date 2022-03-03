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【少奶確診】李美慧疑去完超市未消毒手機染疫 確診被迫與女兒分開住14日

親子 17:04 2022/03/03

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

前TVB藝員李美慧（Vivi）自從於2018年下嫁富商曾文豪後，與對方育有一女「小糖心」，Vivi亦為家庭放下事業，專心相夫教女，不時上遊艇及去旅行，過著少奶奶生活，不過第五波疫情持續肆虐，Vivi亦確診，更被迫與女兒分開居住，她稱，疑去完超市未消毒手機染疫。

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李美慧在社交網上載有兩條線的快測棒圖片，證實染疫，她寫到「身體開始打仗」，並透露感到發燒、發冷、流鼻水及骨痛，暫時未知染疫途徑，她本身已經減少出街及到餐廳用餐，估計可能去完超級市場採購日用品及食物時，手機、銀包、衫回家後可能未消毒，因而染疫。

李美慧知道自己確診後，就即時與女兒分開居住，她強調跟小朋友絕對不能住在同一間屋，現在女兒由媽媽照顧，兩母女可能最少要分開14日，而李美慧惟有用視訊通話與女兒溝通，以解相思之苦。

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參加2006年香港小姐競選而入行的李美慧，落選後加入藝訓班，之後於劇集裡飾演閒角，直至於《宮心計2深宮計》中飾演宮女「秦槐」而為人認識。

至2018年，李美慧奉子成婚下嫁56歲富豪曾文豪，曾文豪父親是百億富豪曾紀華，李美慧為曾家誕下女兒小糖心後，過著少奶奶的生活，除照顧女兒外，一家三口不時外遊共享天倫。

責任編輯:陳麗薇

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