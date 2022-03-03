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【全國兩會】港區人大政協委員已抵達北京準備出席兩會　期間繼續實施閉環式管理

政治 16:34 2022/03/03

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可如期赴京開會的多名代表委員，今早在深圳坐搭旅遊巴直接駛達深圳機場停機坪，期間要戴上N95口罩、防護面罩、手套等。（陳勇提供）

全國兩會明日在北京舉行，多名港區人大代表和全國政協委員，今日已乘坐包機抵達北京，準備出席會議。他們在北京期間，將會實施閉環式管理，除非出席會議外，其餘時間必須留在酒店。

由於部分人大政協早前已請假，或因早前在深圳隔離時被列為緊密接觸者，被內地當局延長隔離期而無法親身上京，令今次能夠上京開會的人數大減。

至於其餘完成7日隔離的代表委員，今早近10時在深圳隔離酒店，再進行多一次檢酸檢測後，登上旅遊巴直接駛達深圳機場停機坪，期間戴上N95口罩、防護面罩、手套等，而在飛機上亦獲安排分開坐。

其中，可如期赴京開會的港區人大代表黃均瑜表示，估計今年抵京代表團人數將較過去兩年少一半，形容氣氛相比下不太好，正研究讓身在深圳的人大代表參與小組討論會，包括參與視像會議的可能性，但指需要與內地方面協調。

多名港區人大代表和全國政協委員，今日已乘坐包機抵達北京，準備出席會議。（陳勇提供）

他又透露，今年大會安排港區人大代表團，在抵達酒店後會使用專用電梯和餐廳，相信今年未能如往年一樣，與同一酒店的澳門代表團碰面。他表示，明白是因為香港疫情嚴峻，又指理解大會防疫安排。

此外，他們在北京入住的酒店外圍，今早已明顯加強保安，有公安車輛駐守戒備，而出入口亦拉上鐵閘。

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責任編輯：胡偉明

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