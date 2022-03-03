【豪宅曝光】謝安琪母女整蛋糕巨型廚房曝光　張繼聰夫妻努力養家由村屋搬入4000呎豪宅

▲ 謝安琪與細女拍片整蛋糕，網民大讚其巨型廚房靚到似咖啡室。

疫情嚴峻人人都留在家中 ，謝安琪（Kay）與快將5歲的細女張靖（Kakaball）都安在家中，近日Kay分享兩母女合力炮製蛋糕賀朋友生日的短片，可是失敗收場，難得老公張繼聰幫手食。不過，網民的焦點落在以白色為主的巨型廚房，讚靚到好似一間咖啡店。

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Kay在社交平台發布一條母女整蛋糕的短片，她稱本來想整一個純素士多啤梨蛋糕，送給好友做生日禮物。

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起初Kay成功焗製蛋糕，到切開蛋糕、放士多啤梨時仍似模似樣，可是打忌廉卻失敗，望著蛋糕崩塌不能成型，令Kay感到沮喪，向負責拍片的張繼聰說：「爸爸，不如算啦！」Kay更自嘲這個蛋糕藝術成份高，是獨一無二的。

我會研究好啲，令到vegan whipped cream（純素奶油）穩定返啲，唔好再好似山泥傾瀉咁樣，下次我一定會成功嘅。

▲ 張繼聰與謝安琪是圈中恩愛夫妻。（IG圖片）

謝安琪又透露，本來整蛋糕中途已放棄拍片，但張繼聰仍繼續拍攝，更把這個失敗之作剪接出來，「佢其實係咩居心？」張繼聰也沒有浪費食物，一齊到戶外花園享用蛋糕，相當溫馨。

網民紛紛留言鼓勵Kay下次努力，又大讚兩母女都很可愛，但更多人將焦點放在巨型白色廚房上，除了她們使用的超長料理枱之外，後面更整齊放滿不同廚具，連同雪櫃、旁邊的小型梳化及椅子，統統都是白色，美得像一間咖啡店。

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Kay鍾情米白色 豪宅多打卡位

Kay向來喜愛米白色，自己與一對仔女也愛以米白色打扮，連有份投資的時裝品牌都以米白色為主。從Kay和張繼聰分享過的生活照中，可見他們的4,000呎獨立屋都以米白色為主調，風格簡約高雅，加上超高樓底、落地大玻璃望無敵海景，每一角落都是打卡位，相信都是Kay悉心打造。

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張繼聰與謝安琪於2007年結婚，育有14歲兒子張瞻及快將5歲的女兒張靖，一家四口生活幸福。據悉他們一家在2008年由村屋搬入現居的比華利山別墅，全屋面積約4,000呎，與不少圈中人為鄰，包括徐菁遙（前名徐淑敏）及黃浩、楊茜堯（前名楊怡）及羅子溢（前名羅仲謙）等。

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責任編輯︰王明芳