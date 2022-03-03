【第五波疫情】馬會捐50萬套快速測試套裝　正研究加推普通科門診服務

馬會宣布，將於本月初及中旬推出5項支援措施，包括向有需要人士派發50萬套快速測試套裝。另外，亦正研究提供普通科門診服務，詳情適時公布。

3月初及中旬推出的5項支援措施：

透過香港社會服務聯會向合資格的社福機構提供超過50萬份快速檢測套裝，協助前線員工監測健康狀況，及應付緊急社區需要。

捐助香港仔坊會、醫護行者、樂善堂，擴展配藥、用藥護理和支援服務。

支持香港基督教服務處和香港教育大學加印「賽馬會『童亮‧同玩』親子盒」及「賽馬會升小資源套」，料惠及14.5萬名幼稚園和小學學童。

與社會福利署合作，擴展「賽馬會院舍防疫設施資助計劃」，以支援有初步確診／確診住客／員工個案的安老院、殘疾人士院舍及護養院配備額外的高效空氣過濾器及過濾網。