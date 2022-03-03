【第五波疫情】馬會捐50萬套快速測試套裝 正研究加推普通科門診服務
社會 17:14 2022/03/03
馬會宣布，將於本月初及中旬推出5項支援措施，包括向有需要人士派發50萬套快速測試套裝。另外，亦正研究提供普通科門診服務，詳情適時公布。
3月初及中旬推出的5項支援措施：
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透過香港社會服務聯會向合資格的社福機構提供超過50萬份快速檢測套裝，協助前線員工監測健康狀況，及應付緊急社區需要。
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捐助香港仔坊會、醫護行者、樂善堂，擴展配藥、用藥護理和支援服務。
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支持香港基督教服務處和香港教育大學加印「賽馬會『童亮‧同玩』親子盒」及「賽馬會升小資源套」，料惠及14.5萬名幼稚園和小學學童。
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與社會福利署合作，擴展「賽馬會院舍防疫設施資助計劃」，以支援有初步確診／確診住客／員工個案的安老院、殘疾人士院舍及護養院配備額外的高效空氣過濾器及過濾網。
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擴大「賽馬會逆境同行食物援助計劃」的對象及名額，以支援缺乏溫飽之人士，特別是受檢疫隔離影響的基層人士。
另外，馬會亦正研究推出2項計劃：
- 因應部分醫管局普通科門診轉作新冠肺炎指定門診，在社區內提供其他可負擔的普通科門診服務。
- 透過社福機構及在中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院支援，提供關愛電話、家訪、必需品送遞、健康支援等服務。
以上計劃的詳情將適時公布。
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責任編輯：陳梓蔚