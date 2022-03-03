【安老院舍】袁國勇建議打疫苗前先快測　建議確診者應康復後3個月才接種疫苗

▲ 西環新萬福護理院。黃傑偉攝

港大微生物學系講座教授袁國勇今日(3日)到西環新萬福護理院視察，並為院內的長者進行快速抗原測試以及接種疫苗。他指出，院舍爆發已發生，長者接種疫苗最好時機已錯過，只有少數長者未被感染，「今次可以打針的長者好少」。現時只有盡快讓私家醫生和護士到院舍，為抗原測試呈陰性，無病徵的長者接種，他擔心香港要在第五波疫情付出很大代價，死亡人數會很高，再次呼籲長者盡快接種。

袁國勇指出，上門為老人院舍長者接種需要老人院支持，及長者的家人願意讓長者打針，現在好多長者已確診，今次上門可以打針的人數「其實好低」，期望盡快幫助其他老人院的長者打針。他指，長者打針後，即使3日後確診，病徵同樣可以「無咁嚴重」。

他又建議，長者打疫苗前應先快測，因接種後若出現反應，可知道「感染病後令他差左，定係打疫苗令他差左」，可避免爭拗；被問到確診患者何時再打針，他指應3個月後再打針，增加血液內中和抗體的數目。

對於一些留在院舍但屬陰性的長者，袁國勇指，最好反向隔離他們，「但好困難，佢地都需要別人照顧，好難真係隔離到佢地」。

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記者：洪芷晴