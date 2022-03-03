【家族榮耀劇透】第20集劇情預告　彩薇精神崩潰甄芯全權掌控馬氏

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第19集講到啟禮意外得知洛儀是自己女兒。

第20集（4/3）

甄芯拿彩薇銷毀高跟鞋的影片作為籌碼，迫使耀宗答應為新鐵路線總站項目提供資金。

來娣在生日會上無意間打開甄芯手機裡的影片，彩薇的醜事曝光。

彩薇精神幾乎崩潰，耀宗帶她去新加坡休養，甄芯全權負責馬氏日常工作。

《家族榮耀》第19集劇情 上一頁

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