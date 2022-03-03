【第五波疫情】台山商會中學要求全體教師定期親身回校工作　7位立法會議員強烈譴責校方做法

▲ 位於沙田區的台山商會中學，要求全部教師每周一天要回校工作。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，全港學校暫停面授課，並將於下周起提早放暑假。7位立法會議員今日 (3日)聯合發出聲明，指出收到多名教職員反映，位於沙田區的台山商會中學，疑要求半數老師每周4天回學當值及上網課，每周一天更要全部教師回校工作。該7位立法會議員強烈譴責校方做法，並促請校方立刻糾正。

立法會議員朱國強、鄧飛、梁子穎、郭玲麗、周文港、姚柏良、黃俊碩聯合發出聲明，提到接獲多人反映，台山商會中學在沒有學生回校的情況下，要求半數教師每周4天返校值班並進行網上授課，每周有一日安排全部教師回校工作。

聲明中指出，學校明日（4日）將舉行教師發展日，規定全部教師親身回校，出席線上舉行講座。另外，校方於2月底舉行家長日，要求全部教師回校，並容許家長親身到校，與教師直接見面。

7位立法會議員認為，在第五波疫情發展不能受控下，學校安排教職員回校工作，增加感染風險，亦未能配合政府防疫工作，有關安排實在不必要，並極不合理，沒有照顧教職員、學生和家長的安全，構成嚴重的爆發風險；又指根據教育局指引，列明「學校應適切及避免集體回校聚集為原則，盡量減少校園人流」，批評該校校長做法，指出過去一個多月，多方多次聯絡該校校長及校監，均難以聯絡上，亦拒絕溝通協商。

7位立法會議員對有關行為予以強烈譴責，並促請校方立即糾正，在特別假期前盡量減少教職員回校工作，以免校園爆發疫情，亦敦促教育局嚴正跟進事件。

TOPick正嘗試向校方了解事件。

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記者：黃悅晴