【隔離設施】網傳青衣方艙醫院只提供「踎廁」　保安局澄清：場內設有座廁【有圖】

▲ 網上流傳青衣社區隔離設施公共廁所設計只有「踎廁」。（公務員Secrets Facebook相片）

本港確診數字持續上升，中央動員人手及資源，助港援建多間社區隔離設施（又稱「方艙醫院」），其中位於的青衣社區隔離設施已建成。網傳青衣社區隔離設施謹提供蹲式廁所（俗稱「踎廁」），保安局澄清指，場地同時設有蹲式廁所及座廁，供住客選擇。

青衣社區隔離設施已於本月1日起啟用，提供約3,900個床位，讓無病徵或病徵輕微的染疫者入住，部分設施包括洗手間和浴室，需要共用。網上流傳一張相，顯示青衣社區隔離設施的公共廁所設計為5個一排的「踎廁」，當中更無隔板用以分隔每個如廁的位置，令人嘩然。

負責管理青衣社區隔離設施的保安局回應指，青衣社區隔離設施雖然在短短一星期內竣工，但內裡設有熱水供應的淋浴間，以及有座廁及「踎廁」為主的洗手間。外判清潔公司更會定時清潔及消毒這些設施，以保持環境衛生。

本網接獲的相片亦顯示，青衣社區隔離設施內的蹲式廁所設計，與網上流傳的相片所示有所不同，除設有馬桶外，每個如廁位置均設有獨立門作為遮掩，住客可以根據自己需要選擇「踎廁」或座廁。

▲ 青衣社區隔離設施設有熱水供應的淋浴間，以及有座廁及踎廁為主的洗手間。

▲ 保安局指，外判清潔公司更會定時清潔及消毒這些設施。

另外，早前有傳媒拍攝到房間內使用的插頭制式，並非香港制式「三腳插蘇」，而是中國制式兩腳及三腳插頭，有網民憂慮入住或需自備萬能轉插，保安局其後確認房間內插頭屬中國制式，惟每人入伙前均會獲配備一個轉插，市民入伙時無須自備。【詳情請看：下一頁】

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記者：陳葆琳