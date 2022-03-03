【飛虎3壯志英雄劇透】第10集劇情預告　杜文彬妹妹被瓦干布綁架

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第9集講到許森經過一番仔細觀察後，積極大膽地向杜文彬進言，希望促進公司發展。

第10集（4/3）

許森向杜文彬進言，可以利用雨林化學物對抗人體的毒素，杜文彬初時相當認同許森的看法，但當許森提出想查看幾年前杜文彬旗下一間實驗室的資料後，立刻表現抗拒，許森疑竇叢生。

S Team經羅智勇情婦，成功追蹤到其行蹤，然而最後一刻終究來遲半步，再次讓其逃走。

羅智勇欲搭私人快艇，偷渡離港，怎料Leo和Renee早已追至。

Leo得知已無法拿回資金，一怒之下將羅智勇殺死。然後，Leo找上杜文彬，竟然向其提出要買一個叫DH2的神秘物品，遭杜文彬斷然拒絕。

羅智勇屍體被找到，S Team追尋多日的線索中斷，眾人均有些氣餒，但仍然打醒精神循瓦干布化學武器交易繼續追查。

許森回到公司，發現保安級別提升了，心中疑惑，向杜文彬詢問，然而杜文彬只是一筆帶過，沒有正面回答，更安排杜以盈離港參加國外研討會。

杜以盈臨行前，去醫院探望自己資助的罕病兒童，赫然得悉其中一個剛剛離世，心中哀痛。恰好遇到樂去醫院探望小魚，兩人雖不相識，但樂仍遞上紙巾，出言安慰。

兩人離開醫院，此時一架貨van疾馳而來將杜以盈綁走，樂奮力追趕，最終仍只能看著杜以盈驚恐面孔遠去。

S Team得知瓦干布竟突綁架杜文彬之妹，立即展開調查。

《飛虎3壯志英雄》第9集劇情 上一頁

最新影片推介：黃文標專訪