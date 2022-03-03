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【食品供應】政府指內地進口鮮活食品供應穩定　呼籲市民毋須過份採購

社會 18:27 2022/03/03

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本港爆發第五波疫情，不少市民近日到超級市場搶購食物。（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，市民近日到超級市場搶購食物，政府發言人今日（3日）表示，昨日（2日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，呼籲市民毋須過份採購。

罐頭商會指本港罐頭存貨供應非常穩定，籲市民毋須搶購，詳情即看：【下一頁】

政府表示，根據最新資料，截至昨日午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量超過2,400公噸，略高於去年平均每日內地蔬菜供應量。其中經漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為859公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為11.2元及9.5元，整體蔬菜批發價與昨日相若。

至於活豬方面，上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務；而昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約100公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量的1.9倍。
　　 
昨日冰鮮家禽貨量亦繼續上升至超過16萬隻，為平日供應量的8成多，而昨日本地屠宰的活雞約9,000隻，數量約為去年平均每日供應量的8成。雞蛋供應方面，批發市場供應穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。
　　 
政府指出，會繼續密切留意市場上食品供應情況，與主要供應商和內地當局緊密聯繫，確保食物供應穩定。 

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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