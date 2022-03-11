【校長專訪】推藝術教育培養小小音樂家　宣道小學校長︰每個孩子都可以栽培

▲ 九龍塘宣道小學（APSKT）多年來推動音樂教育。

許多中小學都推行「一生一體藝」，鼓勵學生多元發展。私立學校九龍塘宣道小學（APSKT）創校65年，每名學生都會接受至少一項音樂或體育培訓。宣道小學多年來推動音樂教育，吳麗芬校長認為每個孩子都可以栽培，即使學生小一才學習音樂也不怕遲，經過6年培育必有所成。

學生可選學樂器或聲樂

宣道小學的音樂課程提供管樂、弦樂、敲擊樂及聲樂，學生可以學習樂器或聲樂，課後亦設有各式各樣的音樂活動。吳校長直言學校投放很多資源在音樂發展上，學生由小一起可以參與不同樂器班，亦有機會加入校內樂團，再作進深的音樂訓練。

▲ 宣道小學希望培育出有禮、有良好品格的學生。（湯致遠攝）

現時宣道小學設有約15個樂器班，以及逾11個樂團，包括弦樂團、敲擊樂團、管樂團、合唱團等。除了校內音樂訓練外，校方每年安排學生參加各類型的音樂比賽，給予小朋友訓練機會。在疫情前，學校也有舉辦遊學活動，並讓小朋友參與海外比賽，期望他們擴闊視野。不少畢業生延續藝術路，考入英國皇家音樂學院、中文大學音樂系等。

有家長疑問，究竟宣道小學是否強迫所有學生學習樂器，吳校長親自解答︰

我們讓家長選擇學習樂器與否，只是音樂是宣小的傳統，學生在音樂方面都有不俗的發展，反而是家長覺得「入宣小不學音樂很浪費」，因此大部分學生都會學習樂器。

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音樂廳音效媲美世界級

學生在本地和國際音樂比賽屢獲獎項，為了讓他們有更理想的環境進行音樂訓練及表演，學校在校內興建音樂廳。這個名為「狹縫中的花朵」（Wallflower）的音樂廳於2019年落成，榮獲兩項海外建築設計獎項，包括「INDE Award 2020（學習空間榮譽獎）」及「Good Design Award Australia（澳洲優良設計獎）」。吳校長解釋音樂廳的設計意念︰

香港地方狹窄但人很多，一如我們的學校，在有限空間興建音樂廳，希望小朋友如花朵般綻放，發展音樂才華及天分。

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音樂廳樓高4層，實用面積約3,000呎，廳外保留了活動空間供師生使用。廳內的木製隔音板，配合半透明的薄紗覆蓋，能辨認絕對音準（Perfect Pitch），音效可媲美世界級。

全年開放招收插班生

宣道小學有約160個小一學額，當中預留約60個學額予宣道幼稚園的學生，另外約100個學額則作公開招生。學校只設一輪一對一個人面試，吳校長稱，面試主要考核小朋友的中英數常基礎能力，也透過面談了解小朋友的家庭生活及親子關係。

吳校長強調家校合作，「教育的責任不只在學校，家庭教育亦非常重要」。學校今年增設第二輪面試安排，約見部分學生的家長，以了解更多他們的家庭狀況。

▲ 音樂課程提供聲樂、管樂、弦樂不同內容，開拓學生藝術視野。（受訪者提供相片）

該校以往每年12月招收下學期插班生，6月則招收下年度插班生，在移民潮下，現已全年開放招收插班生。插班生需通過中英數筆試，校方亦會透過面試，了解學生的品行、家庭教育等。

如果小朋友有音樂才能，面試會否加分？吳校長坦言沒有特別優勢，更希望學生入到宣道小學後能發掘音樂興趣及才能︰

小一只是5、6歲，每個小朋友都可以栽培，也可以發展才能。我們很多學生都是小一才開始學習音樂，經過6年的培育已有理想成績。

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校長媽媽教仔持守3個「R」

吳校長投身教育界已二十載，她憶述過去曾受到不少老師的幫助，在參與社會服務的過程中，也看到不同階層的需要，因此她從小有兩個志願，就是當社工或老師。最終她選擇了作育英才，希望透過教育向小朋友傳授知識，培養他們良好的品格。

成長的經歷令吳校長明白「一分耕耘，一分收穫」的道理，她深知凡事付出努才有成果，也學習不要輕言放棄。她一直抱著這種態度面對教育工作，也認為這是現今孩子需要學習的態度。吳校長說︰

凡事都要去想，做好一件事，而不是做完一件事。

▲ 吳麗芬校長認為每個孩子都可以栽培，即使學生小一才學習音樂也不怕遲。（湯致遠攝）

吳校長育有一個就讀小三的兒子，作為校長媽媽，她在教養上一直持守3個「R」，包括「Respect」，教導兒子尊重別人；「Responsibility」，自小培養責任感，例如要求兒子做完功課才能玩耍；「Resilience」，在競爭激烈及處處挑戰的社會下，她期望兒子具有抗逆力。

兒子也有學習樂器，吳校長一直鼓勵他不要輕易放棄。不少家長都希望孩子兼顧學業及興趣，吳校長指家長要提供機會讓小朋友涉獵，之後可以專注於一兩項興趣，不論是音樂、體育、藝術，避免「周身刀無張利」，同時要學習管理時間。

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記者︰駱秀玲