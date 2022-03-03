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【全民檢測】教育局：檢測站名單及日期未定　倘與到校打針撞期承諾協助學校調動

社會 18:42 2022/03/03

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筲箕灣官立小學上月底率先擔當中心學校聯同多間幼稚園，讓約260名學生接受疫苗資助學校外展服務。（楊潤雄facebook）

全港本地學校將提前於3、4月放「暑假」，以騰出校舍用作全民強制檢測等抗疫工作，學校關注檢測日期，會否與學童參加到校打針安排「撞期」，個別學校更特意提早下周的打針日期，教育局今日（3日）表示，檢測中心名單及日期等詳情尚待敲定，倘與到校打針時間重叠，承諾會協助學校透過其他途徑盡快安排學童接種疫苗。

教育局表示，政府多個部門最近安排視察學校，以評估個別校舍是否適合用作檢測場地，而全民強檢實施日期、檢測中心名單，以及借用相關校舍的確實日期尚待敲定，因此迄今仍未通知涉及的學校。局方欣悉學界積極配合，支持政府防疫抗疫行動，樂意借出校舍作相關用途，政府會盡快通知學校有關細節、並提供適切協助。

此外，局方指現時部分學校已安排接種疫苗服務，若個別學校校舍最終用作檢測中心，而原先安排的到校接種服務時間與中心運作時間重叠，政府定會協助學校透過其他途徑盡快安排學童接種疫苗，例如調整接種時間、安排到其他場地接種等。

教育局指，政府一直鼓勵適齡學童盡快接種新冠疫苗，鑑於現時疫情非常嚴峻，兒童出現多宗重症及死亡個案，為保護學童安全和健康，有必要爭分奪秒接種疫苗，形容盡早進行接種對學童、家長及整個社區均有好處。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：馮琪雅

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