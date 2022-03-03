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【抗疫支援】內地供港抗疫醫療物資陸續到港　1,200萬個快檢包已派發予各區市民

社會 18:43 2022/03/03

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

】內地供港抗疫醫療物資陸續到港，1,200萬個快檢包已派發予各區市民。（資料圖片）

商務及經濟發展局今日（3日）表示，由局長邱騰華負責統籌的醫療物資保障工作小組與內地專班緊密對接，各種醫療物資陸續分批運抵本港。

工作小組至今已接收超過1,900萬個快速抗原測試包，除部分預留作「全民強制檢測」之用，其中超過1,200個測試包已透過相關部門及「全港社區抗疫連線」派發予各區市民、指定高風險及特定群組。工作小組亦接收超過37萬部夾指式脈搏血氧儀，並已全數分發予衞生署及醫管局供病人使用。同時，工作小組已接收超過3,700萬個N95及KN95口罩。該批口罩主要預留作「全民強制檢測」時供市民使用，以加強保護。小組亦已將其中約100萬個口罩分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用。

在中成藥方面，連同陸續到港的批次，工作小組共接收45萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥。其中共17萬盒已透過連線及其他熱心社團在社區派發。其餘已到港的中成藥物正透過相關部門，分發給在醫管局轄下18間中醫診所接受治療的人士及在隔離設施的確診患者等。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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