【私院新冠沿療】多間私院不考慮設「新冠病房」　私院聯會主席何兆煒：缺設備及人手

▲ 聖保祿醫院預留20張成人病床，已接收15名公院轉介病人。（資料圖片)

本港第波疫情嚴峻，單日確診數字逾5.6萬宗，再創新高。確診者個案增加重擊公營醫療服務，中大醫院宣布已向衞生署申請開設「新冠病房」，爭取獲批後最快本月收症。（詳情即看:【下一頁】）

聖保祿醫院醫務行政總監、私家醫院聯會主席何兆煒接受TOPick訪問時稱，不同私院有設計及人手考慮，未必可以增設「新冠病房」，他又透露私院面對藥物及人手不足問題，以聖保祿醫院為例，由於多名醫護確診或須隔離，現時減少三成人手，維持現有服務亦甚為困難。

第五波現時疫情嚴峻，私院均不接收染疫患者留醫，私營醫療服務是否可以在抗疫戰上扮演更多角色? 聖保祿醫院醫務行政總監、私家醫院聯會主席何兆煒指出，私家醫院亦有關會討論有關問題，在處理染疫患者上，正研究如何協調照顧新冠患者。

▲ 私家醫院聯會主席何兆煒指多間私院反映難設「新冠病房」。（經濟日報圖片）

他形容中大醫院得天獨厚，新醫院而且設備良好，可以做好通風系統，聯會亦要求不同私家醫院可以研究，惟初步反映因設施及人手考慮，較為困難：

通風系統、負氣壓設施，以及人手問題。好多醫院醫護通報確診，醫管局衝破7日檢測陰性可以復工後，私家醫院亦跟隨，因為擔心維持不了原本的服務。

他透露以聖保祿醫院為例，現時醫護人手減少三成，料有關確診數字仍上升，每日亦十分緊張護士人手以及如何調節服務:

我們都要考慮整個私家病人的服務如何維持，有些護士知道不夠人，願意由8小時工作一更延長至12小時。

何兆煒又稱私家醫院的退燒、感冒藥以及喉糖儲備亦不足，亦正向藥廠了解有關新冠藥物引入情況：

政府現時考慮引入兩款治療新冠藥物，暫時私家醫院未可取得，希望政府引入香港後，分配私營市場，都可以協助醫治患者。

對於港大微生學系講座教授袁國勇指出，現時公營醫療服務需求大，呼籲私院門診所服務處理發燒、有徵狀等初確患者，私家醫院是否可以加快處理？何兆煒指聯會在會議上亦有討論是否可以在門診處理發燒、徵狀或者初步陽性患者，有私院表示門診有提供此服務，但普遍稱難分流初確與非染疫病人:

求醫後要取藥單及交費，陪同初確患者的人士，即是密切接觸者亦要在醫院走來走去，其他門診病人又如何? 真金白銀求醫，如果分流不到又與其他新冠患者一起，醫院好大責任。

他強調各私院正盡力接收公立醫院轉介病人，聖保祿醫院預留20張成人病床，已接收15名病人，同時兒科預留10張病床，暫時公院未有轉介病人。

至於其他私院申請「新冠病房」的意向，香港港安醫院指，受醫院規模、設施及人手等條件所限，暫未有計劃開設「新冠病房」，但早前主動向醫管局提出可以撥出約一成病床以接收港島公立醫院非新冠病人，提供住院和手術治療等，正就相關細節商討，期望3月中旬開始接收公立醫院病人。

荃灣港安醫院則沒有直接回應是否開設新冠肺炎病房，院方強調已持續接收8間醫院轉介的個案，21名病人轉介入院治療。

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記者：伍瑋瑋