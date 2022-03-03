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【抗疫物資】組織派5萬盒連花清瘟膠囊　每人2盒先到先得【附登記連結】

社會 18:49 2022/03/03

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

連花清瘟膠囊。

第五波疫情幾何式爆發，確診人數大增。全港社區抗疫連線今日公布，將於明日中午開放網上登記，讓市民以先到先得形式申請5萬盒「連花清瘟膠囊」。

登記表格網為：https://forms.gle/DeWng7iq69vAmvf26

全港社區抗疫連線指，每名合資格登記者可獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」，預計會有25,000名申請者受惠。為減少接觸傳播機會，是次分發會以「點到點」專人方式送達，故申請者填寫網上申請時，必須選擇現時18區中所屬的小區。是次只接受個人登記申請，填報地址必須為私人住宅，每個地址獲分配2盒「連花清瘟膠囊」。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：洪芷晴

 

 

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