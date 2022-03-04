【爸爸廚房】鄧一君教10分鐘速煮開心西炒飯　創「美食論」推動乖女自律讀書

▲ 曾開設車仔麵店的鄧一君對入廚有心得，間中會下廚氹女兒開心，而女兒最喜歡就是他炮製的西炒飯。

45歲童星出身的鄧一君，為了追求穩定收入，毅然放棄20年星途轉行保險界，成功在業界響朵名成利就，並娶妻誕女，轉眼間女兒鄧頌情（Kristen）已14歲大。一君坦言女兒進入青春期後性格變得冷酷、少說話、少笑容，作為爸爸只能默默支持她，或者煮餐好餸氹女兒開心。

2019年開設車仔麵餐廳的一君，因受疫情影響而暫時結業休息，希望市況好轉後重整旗鼓。他最難忘一位婆婆熟客，她與家人天天光顧，結業前還問一君可否送餐牌給她，「婆婆喜歡吃車仔麵，以前又經常看我的電視劇，她非常不捨我的餐廳。」

▲ 一君覺得女兒長大後比較cool。（受訪者提供相片）

一君從小到大喜歡食，也感染了女兒，一君便順勢利用「美食論」去鼓勵女兒讀書。他笑言女兒最愛食雪糕，最適合以「雪糕」作為其學習推動力。他笑言這只能「呃細路」，但也能為女兒定下小小的夢想。

我說︰阿女，世上有很多不同類型的雪糕都好好食，你從未食過的，你想食勻全世界最好食的雪糕嗎？她說︰當然想啦！我說只要你俾心機讀書，將來就能找一份理想工作，有理想的收入，還有財務及時間的自由，你就可以食盡天下間最好食的雪糕了。

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女兒好像「叮」一聲開竅，明白了讀書的價值是甚麼，懂得自己編製時間表溫習，更喜歡操補充練習去挑戰自己，令一君感到驚訝，「太輕鬆的學習方式她反而不喜歡，她的性格積極向上，會要求我幫手購買難度高的補充練習。」

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雖然女兒在學習方面，一君不必操心，但他正面對父女間的溝通問題，自女兒踏入青春期後，性格變得冷酷、少說話，連笑容也減少了，作為爸爸只能默默支持他。

朋友告訴我這是正常的，我都明白……難道她會說，爸爸我最近少笑容，因為我踏入青春期，她不會這樣分析給你聽吧？不如默默地在心理上支持她更好了。

【勤奮女兒】從未補習卻愛補充練習積極考試 鄧一君靠一招輕鬆激勵女兒自律讀書

▲ 鄧一君稱女兒最喜歡吃他炮製的西炒飯。（湯炳強攝）

一君為氹女兒開心，不時在家下廚，尤其當太太不在家時，他就要發揮大廚本色。他笑稱女兒最愛吃他炮製的西炒飯，香口好吃，他大讚西炒飯是工作繁忙的爸爸必學，簡單快捷，「10分鐘搞掂，簡直快過叫外賣！」還可以炒多隻蛋包鋪面，畫些公仔上去氹小朋友開心。

10分鐘速成 開心西炒飯食譜

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材料︰

冷飯 1碗

香腸 2條

番茄 1個

雞蛋 4隻

帶子或蝦 適量

三色豆（粟米、蘿蔔、青豆） 適量

茄汁 適量

喼汁 少量

鹽 少量

花奶 少量

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炒飯製法︰

1. 2隻蛋打勻加鹽調味，腸仔、番茄及帶子切粒備用（*帶子要切大粒，炒熟會縮水）

2. 炒香腸仔、三色豆後取出備用

3. 加入蛋漿後開大火，加入冷飯

4. 加少許油在鑊側邊；鑊要夠熱，飯才會炒得粒粒分明

5. 順序加入腸仔粒、三色豆、番茄粒、茄汁、少許喼汁，最後落帶子，全部材料炒勻

6. 飯炒至乾身即成！

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蛋包裝飾︰

1. 打2隻蛋，加入花奶拌勻

2. 燒熱鑊落油，落蛋漿，呈半熟前快速攪拌

3. 蛋皮呈半熟狀後取出，鋪在炒飯上

4. 用唧袋或捲起的牛油紙作唧袋，放入茄汁，唧出哈哈笑或喜歡的圖案即成！

**溫提︰爸爸無畫功最好不要畫圖！

▲ 完成！溫提︰爸爸要注意畫功。（湯炳強攝）

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記者︰林綺玲

場地︰RENT-A-KITCHEN