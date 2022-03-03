【打小人或違限聚令】政府警告將於「驚蟄」嚴厲執法　籲市民勿到鵝頸橋聚集「打小人」

▲ 警務處及食環署將於「驚蟄」期間採取相應行動，呼籲巿民不要在此期間到灣仔堅拿道天橋橋底進行「驚蟄打小人」活動。（資料圖片）

「驚蟄」將至，面對第五波疫情肆虐，政府今日（3日）作出強烈呼籲，市民必須減少不必要的社交接觸，防止疫情進一步爆發。為免大量市民進行「驚蟄打小人」活動而造成羣組聚集及增加病毒傳播風險，灣仔區議會主席及灣仔民政事務處已經與相關行業主要經營者達成「驚蟄」期間不會營業的共識，以防有大量市民因而聚集，增加傳播風險。



警務處及食物環境衞生署將於「驚蟄」期間採取相應行動，並呼籲巿民不要在此期間到灣仔堅拿道天橋橋底進行「驚蟄打小人」活動。屆時執法部門將會採取聯合行動嚴厲執法，在不作出警告下向違例人士發出定額罰款通知書，打擊違反防疫規例及違反潔淨法例等行為。食環署亦會安排潔淨服務承辦商加強有關地點的公眾街道潔淨服務。

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責任編輯：蘇文軒