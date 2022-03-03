【院舍爆疫】袁國勇指院舍長者將付巨大代價　陳志育籲醫療機構協助打針：打針等於救人

▲ 老人院舍爆發嚴重。（資料圖片）

第五波疫情爆發，安老院舍成重災區，政府統計已經有超過700間院舍出現疫情。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日到院舍視察後表示，香港為院舍長者打針時機已過，可能只有兩三成人還未感染。他表示，最好打針時機是過去8個月，本來可以避免今次這麼大問題，第五波疫情老人家要付出很大代價，死亡數目很高。

安老服務協會主席陳志育回應指，認同袁國勇所講，指院舍的確遇到了巨大危機，但希望政府能趕緊爭取機會，幫未感染的院友接種疫苗，加強保護。他呼籲醫療機構可以協助院舍接種疫苗，或可以考慮夜晚時間，並形容「現在打針等同救命。」

陳志育指目前打針是保護院舍長者最關鍵措施，指大家需要反思過去是否未有做好疫苗的解說，未能早些將接種率推高。

另外，現時院舍陽性及陰性長者仍然同住在院舍內，政府實際上應該快些為院友進行「全院測試」，掌握到情況後，無論隔離或「反向隔離」將確診者與陰性者分開，如送入有配套照顧的隔離設施內，「而家政府可能個數字都未能掌握到。」

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