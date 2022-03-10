【校長爸爸】自詡嚴父從不溺愛3名女兒　陳狄安教女成績次要：要尊重別人

▲ 陳狄安自詡嚴父。

常言道，女兒是爸爸的前世情人。平時在傳媒報道中，常以英華書院校長身份示人的陳狄安，每日下班回家，也有他的「小情人」在等著他，而且並非「一個起，兩個止」，而是3位千金。陳狄安接受TOPick專訪時表示，自己其實是一個嚴厲父親，不會一味溺愛三個女兒，反而時常對他們要求多多，連他自己也笑言，「都不排除系係職業病嘅」。

陳狄安育有三女，分別2歲、6歲及8歲，在生育率低，少子化的今時今日，他可謂是異類。身為教育工作者，又是一校之長，陳狄安平時言行處事，可算有條有理，面對傳媒，說話時亦謹慎精準。惟說到生兒育女，陳狄安卻坦言，自己沒有特別規劃，

真係冇乜Plan過，純粹見到依家好多獨生港孩，唔識同人相處，我唸如果小朋友有多幾個兄弟姐妹一齊成長，會開心啲，亦都能夠學識同人溝通。

▲ 三個女兒活潑可愛，爸爸則最著重教導女兒要尊重他人。

生三個盼女兒學懂與人溝通

許多爸爸面對「前世情人」撒嬌，往往難以抗拒，陳狄安說，「我算係比較嚴厲嘅父親，對三個女唔會過度溺愛，係屋企，我都會有一個做爸爸嘅樣子，對小朋友會有啲要求」。他笑道：「都不排除唔係職業病嘅」。

至於這位爸爸對女兒最首要的要求，既非學業成績，亦非課外活動，而是基本禮貌和尊重別人，陳狄安說：

依家呢個年代做校長，都唔會墩起個校長款嘅，我又唔算係虎爸，我最緊張嘅，係要佢哋對人有禮貌，說話要得體！

他舉例，有時女兒看得多電視，會學了電視劇中人物的口吻，「有時佢哋聽唔明人哋講嘢，會好直接問『What？』，我每次都會糾正佢，叫佢哋用返excuse me或者pardon呢啲較禮貌嘅用語。」而剛學會開關門的小女兒，有時會不懂控制力度，大力推門或摔門，陳狄安則會即時提醒，

小心撞到門口面嘅人啊；你不如望下後面有冇人？你可唔可以幫佢開一開度門先呢？

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不做虎爸 對孩子最大要求是尊重他人

不過，陳狄安表示，他極少大聲呵斥女兒，「太細嗰個，大聲鬧都冇意思，佢唔會明白，到年紀有咁上下，可以嚴厲啲，但咁細個，主要都係慢慢講，慢慢解釋，到再大個啲，如果有啲有即時危險嘅行為，先會大聲警告。」他坦言，小朋友難免講極不聽，要時常提醒自己反應不要過大

講極都唔聽，點重複都冇用，尤其是細嗰個Trouble Two。有時我都會失控㗎，咪行開下，飲杯水，抖啖氣囉。冇人願意板起塊面對住屋企人，要嚴厲嘅時候就應該嚴厲，要玩嘅時候，就要玩得開心。我都時常提醒自己，唔好咁大反應，有時夜晚回想返，都會後悔自己對佢哋太惡。

▲ 三個女兒的爸爸不易做。

嚴父也有溫情一面，陳狄安指，雖然妻子也是教師，兩夫婦工作都比較繁忙，但妻子會擔任主要照顧者角色，而他工餘時間，亦會盡力陪三個女兒，「有時間，就會幫佢哋睇下功課，一齊玩吓，時間雖然唔多，但我希望都係Quality Time，希望父女之間多溝通，而非一味溺愛。」他又透露，女兒也經常會問他，「爸爸係咪要返工，可唔可以唔返工陪我哋玩」。身為校長的陳狄安感嘆：

都會覺得對小朋友有啲虧欠。尤其每日歡迎自己啲學生返學，見到學生有家人陪佢哋返學，會特別感觸。我每次放假嗰陣，如果囡囡要返學，我都會送佢哋。

校長工作繁重感虧欠女兒

女兒總是特別矜貴，看著小女孩日漸長成少女的模樣，為人爸爸難免格外緊張，加上新一代小朋友容易接觸不同資訊，性格早熟，就更令人父憂心。陳狄安的大女和二女，雖然年紀細細，但都早已接觸網絡世界，大女甚至有齊FB、IG及Twitter三大社交平台賬號，校長爸爸又會怎樣引導女兒呢？

都冇可能二十四小時睇住佢玩，咁樣佢都唔會enjoy，我都覺得辛苦，我嘅方法係平時多同佢溝通，建立信任，佢自然都會成日同我講，佢每日係網絡上見到嘅事。例如佢有同學嘅賬號畀黑客入侵咗，佢都會同我講。呢啲時候我就會乘機同佢講點樣保護個人私隱，同埋唔好放太多個人資料上網，避免壞人利用你嘅資料去呃你，或者做壞事。

此外，他又謂，「有兄弟姐妹嘅好處，就係會有好多同輩之間嘅溝通，雖然有時好煩，好吵，但作為爸爸，都可以從佢哋嘅對話中，知道囡囡每日嘅生活，會唔會遇到唔好嘅事。而囡囡亦都有人陪佢玩，陪佢傾計，有時就算鬧交，都有個對象。」

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記者：莊恭南