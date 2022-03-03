【勤勞價值觀】教育局籲中小學「暑假」全校「動」起來　鼓勵學生執房做家務

▲ 教育局邀中小學推動「『我的行動承諾』：全校『動』起來」校本獎勵計劃，以培育學生勤勞美德。（資料圖片）

教育局去年底推出《價值觀教育課程架構》試行版，將「勤勞」納入10項首要培育價值觀和態度。教育局今（3日）向本地中小學發通函，邀請學校於本學年推動「『我的行動承諾』：全校『動』起來」校本獎勵計劃，並提供相關學與教資源，以支援學校培育學生勤勞美德，鼓勵學生在3、4月提前放「暑假」期間及假期後，分擔家務及自行執房等，學校亦可在5.1勞動節前向學生講解節日起源及意義等。

教育局在通函表示，計劃旨在培養學生對勤奮生活態度的追求，並欣賞和感激不同階層為社會所作出的貢獻，強調價值觀教育重點在實踐，建議舉辦校本培育勤勞美德的學習活動，例如於特別假期及在家學習期間，鼓勵學生分擔家務、整理自己的房間，並多做運動；又可於恢復全日面授課堂後，安排學生參與清潔和布置、圖書館服務、園藝、收發功課等校園服務，並配合學校其他線上線下的服務學習活動，讓學生於日常生活把勤勞美德化為行動，亦學習承擔責任，盡己所能為家庭、學校和社會付出和貢獻。

學校可善用「『我的行動承諾』：全校『動』起來」手冊，鼓勵學生於本年 3 月和 4 月的「特別假期」期間及假期後，持續參與不同類型活動並作記錄；並於教育局網站下載「『我的行動承諾』：全校『動』起來」校本獎勵計劃嘉許狀，表揚積極參與和表現優異的學生。學校也可配合「躍動校園活力人生」計劃，讓學生能同時參加兩個有意義的計劃，鼓勵他們多做運動並建立恆常參與體能活動的習慣，保持健康體魄。

局方另建議學校於勞動節前，善用不同平台，在線上線下向學生講解勞動節的起源及意義，學校亦可加入學校辦學理念、宗旨、校訓及校歌的相關內容，或配合與勤勞美德相關的閱讀材料、運動員或名人事跡等。此外，學校透過整體規劃 不同科目學習、服務體驗及全校氛圍營造等多元化模式，在線上線下為學生提供多元化和全方位的學習經歷，建立並實踐正面價值觀和態度。

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責任編輯：馮琪雅