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【新冠疫苗】兒科病人接種2劑疫苗免疫反應較弱　研究人員籲接種第3及第4劑疫苗

社會 20:46 2022/03/03

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疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆帶領的研究人員呼籲，所有兒科病人應盡快接種第三劑和第四劑疫苗。（資料圖片）

研究發現兒科病人接種2劑疫苗會引起較弱的免疫反應，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆帶領的研究人員呼籲，所有兒科病人應盡快接種第三劑和第四劑疫苗。

香港大學兒童及青少年科學系正在進行兒童及青少年新冠病毒疫苗研究（COVAC） 。該研究招募了近千名參加者，當中包括大約100名兒科因為遺傳疾病、腎臟疾病、癌症或其他免疫疾病而導致免疫力低的病人。初步結果表明2劑疫苗在這些患者中引起較弱的免疫反應，而一些患者在2或3劑後未能產生抗體。研究人員呼籲所有免疫力低的兒科病人應儘快接種第三劑和第四劑，以減少他們因Omicron死亡的機會。

領導這項研究的劉宇隆表示，免疫力低的兒童患上新冠病毒後重症和死亡的風險遠超健康兒童。他指出，英國在新冠疫情第一年的數據發現，75%的兒科新冠病毒感染後死亡病例是發生在兒科長期病患者。這些兒童應盡快接種疫苗，並且建議免疫力低的兒童加快接種並縮短每針間隔，以在感染Omicron前獲得高水平的免疫力。

港大兒科12-18歲腎病患者接種復必泰的抗體研究結果，已發表在名列首位的腎科雜誌 Kidney International 。該研究由劉宇隆、香港大學公共衞生學院教授裴偉士和香港兒童醫院兒科顧問醫生馬立德共同領導。研究人員亦會發布患有免疫和腎臟疾病的兒童在接種2劑和3劑疫苗後對Omicron的抗體反應結果。團隊正計劃研究3歲以下免疫力低的病人接種4劑科興疫苗。

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記者：黃穎津

 

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