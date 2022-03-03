【藏爆炸品】涉兩年半前於沙田藏爆炸品　4男提堂還押候訊

▲ 4名被告被控涉藏爆炸品等罪，今於沙田裁判法院提堂。資料圖片

4男涉於2019年8月於沙田被警方搜出藏有24枝行山杖及10枝球棒，隨後警方再於一工廈搜出爆炸品。4名男子被控管有爆炸品等共6罪，今（3日）於沙田裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官將案件押後至4月14日再訊，以待控方準備轉介至區域法院文件，期間4人還押候訊。

4名被告為林冠亨（32歲、廟宇職員）、談兆衡（27歲、工程師助理）、張子龍（34歲、商人）及吳敬賢（34歲、售貨員）。4人同被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，1項管有物品意圖損壞財產交替控罪。

控罪指，他們於2019年8月1日，在沙田喜利佳工業大廈外坳背灣街的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即24枝行山杖及10枝球棒；及於同日同地保管上述物品，意圖在無合法辯解的情況下，使用或導致他人使用或准許他人使用上述物品，以毀壞或摧毀他人的財產。

4人另同被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。控罪指，他們於同日同地無牌管有14部無線通訊機。

林及張另被控1項管有爆炸品及1項管有物品意圖摧毀財產罪。控罪指，他們於同日在坳背灣街金豪工業大廈第1座10樓某單位，明知而管有、保管或控制屬於爆炸品的物品，即1https://bit.ly/34FTtW91個煙霧餅內含氯酸鉀和氯化銨的混合物；及於同日同地保管3罐噴漆，意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用，以毀壞或摧毀他人的財產。

張另被1項管有物品意圖毀壞或損壞財產罪。控罪指張於同日在坳背灣街喜利佳工業大廈某室內，保管1根藤條、3罐噴漆、3個模板、1個裝有白汽油的玻璃瓶、7個空瓶、1支油、數包糖、洗衣粉、麵粉、橡皮筋和廚房毛巾，意圖在無合法辯解的情況下，使用或導致他人使用，以毀壞或摧毀他人的財產。

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記者：梁錦麟