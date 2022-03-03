【第五波疫情】梁萬年稱近日了解香港疫情形勢　防感染、重症及死亡為優先工作

▲ 內家專家團今日到訪三間安老院，實地瞭解院舍的防疫措施。（政府新聞處）

在周一抵港的國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，近日處於了解階段，認為當前重中之重的是，減少感染及發病、減少重症，更要將減少死亡作為當前優先抗疫工作，是需要將有限資源及精力，放在重點人群、區域及機構。

梁萬年接受訪問時指，一直與港府及香港專家討論及溝通，目前仍在了解階段，未來會就香港疫情現、趨勢，與香港專家形成最大共識，而近日除了解，也會將內地做法供香港作借鏡參考，盡可能接合香港情況， 提出相應意見及建議。他指出，需要強而有力的執行，以及部門的協同，因為任何措施出台，都要全社會關注及參與，故要強化部門協同是非常重要。

他又表示，疫情是一場抗疫鬥爭、人民戰爭，認為港人是抗疫的主力軍，需要人民廣泛參與。他續指，現時疫情快速變化及上升，但相信隨住對病毒認識增加，以及香港有較好的醫療資源條件、城市治理能力，再加上中央支接和特區領導，有信心能打敗疫情，呼籲市民不用過分焦慮。

另外，內地專家團成員今日到訪3間安老院，以及與香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授及其研究團隊會面交流。

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責任編輯：陳宛彤