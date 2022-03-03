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【污水監測】葵青區、荃灣區等7區污水檢測陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝

社會 21:18 2022/03/03

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葵青區、荃灣區等7區大廈污水陽性，政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝。（陳靜儀攝）

政府今日（3日）表示，葵青區、屯門區、荃灣區、觀塘區、東區、黃大仙區和沙田區污水檢測結果呈陽性，將向住戶及在地工作清潔員工和物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲派發快速測試套裝大廈：

  • 葵青區 — 青衣長安邨、宏福花園及綠悠雅苑
  • 葵青區 — 高盛臺、葵俊苑、葵康苑、葵興邨、安蔭邨及怡峰苑
  • 屯門區 — 兆麟苑、安定邨及置樂花園
  • 荃灣區 — 碧堤半島、浪翠園1至4期、豪景花園及豪景花園依麗小築
  • 觀塘區 — 樂雅苑、彩興苑及安基苑
  • 東區 — 怡翠苑、悅翠苑、茵翠苑、興民邨、環翠邨、樂軒臺及峰華邨
  • 黃大仙區 — 東頭（二）邨、美東邨及彩虹邨
  • 沙田區 — 雲疊花園及嘉田苑

當局指，於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線22804772，以獲取協助。若這些人士在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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