【港鐵疫情】單日再增155宗確診個案　累計染疫人數或於近日破2,000宗

▲ 港鐵單日再增155宗確診個案。（資料圖片）

港鐵公司今日公布，截至今日下午6時，共錄得155宗涉及車務及維修員工及承辦商人員的確診個案。在第五波疫情下，港鐵至今已錄得約1700宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，對車務運作構成極大挑戰。

港鐵員工染疫情況 公布日期 新增染疫或需檢疫人數（宗） 累計染疫或需檢疫人數（宗） 2月21日 49 逾200 22日 60 逾300 23日 110 逾400 24日 107 逾500 25日 158 約650 26日 123 逾750 27日 140 逾900 28日 227 逾1,100 3月1日 212 約1,300 2日 168 約1,500 3日 155 逾1,700

資料來源：港鐵公布

港鐵又指，今日屯馬綫早上繁忙時段的列車班次來往方向由3分鐘一班車調整至維持4至4.5分鐘一班車，而下午繁忙時段亦同樣需要稍為輕微調整，較平時多約40秒。另外，多個車站的客務中心，亦因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。

為了進一步保障乘客和員工的安全和健康，港鐵所有前綫員工及承辦商人員今日起每天返回工作地點前，必須進行快速測試，檢測結果呈陰性才可上班工作。

然而，隨著確診員工的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，若需要進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站等，港鐵會盡快通知公眾。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚