  • 19°C
香港時間 : 2022303日 (週四) 22:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵疫情】單日再增155宗確診個案　累計染疫人數或於近日破2,000宗

社會 21:31 2022/03/03

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

港鐵單日再增155宗確診個案。（資料圖片）

港鐵公司今日公布，截至今日下午6時，共錄得155宗涉及車務及維修員工及承辦商人員的確診個案。在第五波疫情下，港鐵至今已錄得約1700宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，對車務運作構成極大挑戰。

港鐵員工染疫情況
公布日期 新增染疫或需檢疫人數（宗） 累計染疫或需檢疫人數（宗）
2月21日 49 逾200
22日 60 逾300
23日 110 逾400
24日 107 逾500
25日 158 約650
26日 123 逾750
27日 140 逾900
28日 227 逾1,100
3月1日 212 約1,300
2日 168 約1,500
3日 155 逾1,700

資料來源：港鐵公布

港鐵又指，今日屯馬綫早上繁忙時段的列車班次來往方向由3分鐘一班車調整至維持4至4.5分鐘一班車，而下午繁忙時段亦同樣需要稍為輕微調整，較平時多約40秒。另外，多個車站的客務中心，亦因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。

為了進一步保障乘客和員工的安全和健康，港鐵所有前綫員工及承辦商人員今日起每天返回工作地點前，必須進行快速測試，檢測結果呈陰性才可上班工作。

然而，隨著確診員工的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，若需要進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站等，港鐵會盡快通知公眾。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【交通停運】運輸署稱周五起104條巴士線停駛　港鐵、渡輪大幅減班
21:12 2022/03/02
【交通停運】運輸署稱周五起104條巴士線停駛　港鐵、渡輪大幅減班
【港鐵班次】港鐵屯馬綫多名車長染疫或隔離　早上調整4至4.5分鐘一班車
今日 09:10
【港鐵班次】港鐵屯馬綫多名車長染疫或隔離　早上調整4至4.5分鐘一班車
【調整班次】港鐵屯馬綫多名車長未能執勤　黃昏班次要等多40秒
今日 17:30
【調整班次】港鐵屯馬綫多名車長未能執勤　黃昏班次要等多40秒

你可能感興趣

【交通停運】運輸署稱周五起104條巴士線停駛　港鐵、渡輪大幅減班
21:12 2022/03/02
【交通停運】運輸署稱周五起104條巴士線停駛　港鐵、渡輪大幅減班
【港鐵班次】港鐵屯馬綫多名車長染疫或隔離　早上調整4至4.5分鐘一班車
今日 09:10
【港鐵班次】港鐵屯馬綫多名車長染疫或隔離　早上調整4至4.5分鐘一班車
【調整班次】港鐵屯馬綫多名車長未能執勤　黃昏班次要等多40秒
今日 17:30
【調整班次】港鐵屯馬綫多名車長未能執勤　黃昏班次要等多40秒
快速測試 強制檢測 屯馬綫 疫情 港鐵

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀