【港鐵疫情】單日再增155宗確診個案 累計染疫人數或於近日破2,000宗
社會 21:31 2022/03/03
港鐵公司今日公布，截至今日下午6時，共錄得155宗涉及車務及維修員工及承辦商人員的確診個案。在第五波疫情下，港鐵至今已錄得約1700宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，對車務運作構成極大挑戰。
|港鐵員工染疫情況
|公布日期
|新增染疫或需檢疫人數（宗）
|累計染疫或需檢疫人數（宗）
|2月21日
|49
|逾200
|22日
|60
|逾300
|23日
|110
|逾400
|24日
|107
|逾500
|25日
|158
|約650
|26日
|123
|逾750
|27日
|140
|逾900
|28日
|227
|逾1,100
|3月1日
|212
|約1,300
|2日
|168
|約1,500
|3日
|155
|逾1,700
資料來源：港鐵公布
港鐵又指，今日屯馬綫早上繁忙時段的列車班次來往方向由3分鐘一班車調整至維持4至4.5分鐘一班車，而下午繁忙時段亦同樣需要稍為輕微調整，較平時多約40秒。另外，多個車站的客務中心，亦因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。
為了進一步保障乘客和員工的安全和健康，港鐵所有前綫員工及承辦商人員今日起每天返回工作地點前，必須進行快速測試，檢測結果呈陰性才可上班工作。
然而，隨著確診員工的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，若需要進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站等，港鐵會盡快通知公眾。
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責任編輯：陳梓蔚