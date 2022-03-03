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【快速檢測】民政總署派逾10萬快速測試套裝　弱勢社群及5區污水陽性屋邨受惠

社會 22:33 2022/03/03

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各區民政事務處向少數族裔人士和弱勢社群，免費派發中央援港的快速測試套裝。（新聞處圖片）

民政事務總署轄下的各區民政事務處今日（3日）聯同「全港社區抗疫連線」繼續在全港不同地區向有需要的市民，包括少數族裔人士和弱勢社群，免費派發超過16,000套快速測試套裝。此外，因應深水埗、離島、北區、葵青和元朗採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日向區內住戶、清潔及物管員工派發共約95,000套快速測試套裝。

油尖旺民政事務處今日繼續向區內住宅大廈派發中央援港的快速測試套裝，受惠人士包括少數族裔居民。元朗民政事務處則在元朗大橋垃圾站向清潔員工派發中央援港的快速測試套裝，並在元朗水邊圍一帶地區等多幢大廈向年長及低收入家庭住戶派發，供他們作自願檢測。深水埗民政事務處今日繼續在區內透過地區團體派發中央援港的快速測試套裝，並特別派送快速測試套裝和其他物資予新來港人士及劏房戶等基層家庭。

各區民政事務處分別向以下屋邨住戶、清潔和物管員工派發快速測試套裝：

  • 深水埗區--蘇屋邨、海盈邨
  • 離島區--滿東邨、裕泰苑
  • 北區--清河邨
  • 葵青區--長亨邨、長宏邨
  • 元朗區--屏欣苑、天恒邨恒智樓及恒富樓

 

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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