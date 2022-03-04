【公院迫爆】急症護士指求診者多惟人手所限　未可密切監察病人氧氣樽是否已用盡

▲ （讀者提供）

本港第五波疫情病人驟增，衝擊公營醫療體系，醫管局總行政經理李立業今日(3日)於疫情記者會上，承認由於確診者不斷增加，氧氣樽流轉出現問題，現正理順程序，強調醫院氧氣供應充足。詳情請見【下一頁】

有九龍區公院急症室護士向TOPick指，因應需求太大，於急症室等候入院的病人增多，且需要聞氧，惟中央氧氣供應的病房位置有限：

宜家急症室拉到成個天花板都是綠色延伸喉給O2(氧氣)，支裝O2唔夠用

該名醫護稱，以氧氣樽聞氧的病人，確實需要醫護去監察，惟現時人手情況，確實未可密切監察病人氧氣樽是否用盡的情況：

就咁駁氧氣流量計，又沒有alarm，miss咗都唔出奇

該護士坦言現時只能盡做，換更前亦盡量換新氣予下更醫護。

李立業今日亦曾指，目前氧氣樽流轉有問題，很多病人未必在有中央氧氣供應的病房中接受治療，要用管狀氧氣，用畢後再補充也牽涉物流程序，現正理順相關程序。

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記者：陳正怡