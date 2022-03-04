【提早暑假】本地學校自行協商外籍教師如期返鄉　7月英文代課料掀搶人潮

▲ 有學校安排外籍英文教師（NET）在3、4月負責為學生舉行網上學習活動，任教至原定7月暑假返回家鄉。（資料圖片）

全港學校提前於3、4月放「暑假」，國際學校因師生需在7、8月回國可獲教育局豁免，其間可繼續上網課，如期真正放暑假；但對於在本地學校任教的外籍英文老師（NET），教育局稱其須履行合約至8月中，已買機票預備離港亦不應索償。多校已自行與NET協商，在3、4月負責網上學習活動，再任教至原定7月暑假離港，屆時部分學校需額外聘請代課教師；由於英文科教師一向渴市，加上移民潮，有校長及工會預計難以聘請代課人手，工會倡當局提供代課津貼。

【提早暑假】國際學校毋須提前放暑假 教育局容許應屆非本地課程考生回校考試（詳情即看：【下一頁】）

教育局：NET合約至8月中 訂機票離港不應索償

全港學校最快下周一（7日） 提前放暑假，教育局前日（2日）以「問與答」形式進一步解釋「特別假期」安排，其中問及如NET已計劃在原本暑假期間離港返回家鄉，「調整暑假日期是否等於學校單方面改變合約？假如遇上索償（例如取消機票的損失）或訴訟，學校可如何處理？」局方稱在有關教師完約日期應是8月15日，調整假期後學校最後上課日為8月12日，即合約仍未完結，「NET理應在合約生效期間履行其應有的責任」，又指NET預訂機票屬其「個人計劃」，不應涉及索償或訴訟。

有中學與NET協商 提早「暑假」負責網上活動

文理書院（九龍）校長談國軒向本報表示，學校已計劃善用特別假期，由3名NET為學生安排網上學習活動，既可讓學生在家中進行有益身心活動，亦可解決NET需在原定暑假離港問題；他指其中2名NET將會離港，連同1名長期代課教師將於原定暑假完約，故7、8月需額外聘請3名英文代課教師。

不過，談國軒說不少校長反映今年特別難請英文科教師，其接到代課教師申請，亦由往年多過10人申請，最近只得數人申請，而且大部分是退休人士及補習老師等，難覓年輕及具教師資格人士，料與移民潮有關，故相信7月時，會有學校請不到代課。

工會：校方挽留人才 難硬性規定留港

香港教育工作者工會主席黃建豪指，雖然當局指NET在8月完約，但大部分學校一向不會要求NET任教至8月，而是在簽約時口頭承諾可讓其提前7月離港，形容局方以硬性條件解釋NET「唔走得」，「（教育局）好想去撇清國際學校得，本地學校NET就唔得，但好多校長都反映實際推行有困難。」

據黃了解，全港有1500名NET，不少人已預訂7月機票，而NET一般比本地教師重視合約精神、更加「據理力爭」，加上學校需挽留人才，故難用局方說辭要求NET留港。

黃知悉部分學校已協商好讓NET在3、4月負責針對說話能力的網上學習活動，7月可如期離港，惟相信屆時不少學校會按校本需要聘請代課教師，而英文教師一向需求大，料會有招聘困難，「NET最強嘅係說話活動，如果離開咗嘅話，教學效能必然受影響。」

教育局「2021/22 學年特別假期及相關安排問與答」內容節錄

問：教師（包括以英語為母語的英語教師（NET））可否於特別假期期間離開香港？回港後的隔離時間若已超出特別假期，可否安排在家工作，以網上形式上課？

答：鑑於全球疫情嚴竣，學校教師（包括以英語為母語的英語教師 （NET））應盡量留港。如教師（包括NET）必須於特別假期期間離港，必須嚴格遵循當地及本地的防疫措施，包括返港後的隔離措 施。他們返港後接受的強制檢疫及／或隔離必須在特別假期完結前完成。如在特別假期及復活節假期結束後，即使仍在暫停面授課堂期間，如教師尚未回港或未完成有關檢疫或隔離，學校不應安排他們在家工作，這些教師須就此向學校申請無薪假期。

問：以英語為母語的英語教師（NET）如已計劃在原本的暑假期間離港返回家鄉（完成合約離港或返鄉度暑假）。調整暑假日期是否等於學校單方面改變合約？假如遇上索償（例如取消機票的損失）或訴訟，學校可如何處理？

答：在「小學以英語為母語的英語教師計劃」和「中學以英語為母語的英語教師加強計劃」受聘的教師的合約為兩個學年，完約日期是8月15日。調整假期後，學校的最後上課日為2022年8月12日（即合約仍未完結）。NET理應在合約生效期間履行其應有的責任。NET預訂機票，屬其個人計劃，不應涉及索償或訴訟。 至於在特別假期期間，所有教師（包括NET）應盡量留港。如個別 NET必須離港，他們必須嚴格遵循當地及本地的防疫措施，包括返港後的隔離措施。他們返港後接受的強制檢疫及／或隔離必須在特別假期完結前完成。如在特別假期及復活節假期結束後，即使仍在暫停面授課堂期間，如教師尚未回港或未完成有關檢疫或隔離，學校不應安排他們在家工作，這些教師須就此向學校申請無薪假期。

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記者：馮琪雅