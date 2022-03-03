【第五波疫情】夏寶龍：港府官員須勇於擔當踐行就職誓言　堅決打贏香港疫情防控保衛戰

▲ 全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍。

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍，今日在北京以視頻會議方式，主持召開支援香港抗疫工作第7次協調會。

他強調，要發揚鬥爭精神，有力揭批和依法懲治反中亂港分子，抹黑攻擊、散布謠言、製造恐慌等，干擾破壞抗疫言行，全力維護社會大局穩定，堅決打贏香港疫情防控保衛戰。

夏寶龍認為，香港特區政府要進一步，加強對防疫抗疫工作的有效統籌，切實履行好主體責任，負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動，以踐行就職誓言。

他又呼籲，愛國愛港力量要積極作為，引領社會各界團結一心、眾志成城，與特區政府合力抗疫、並肩作戰、共度難關。

夏寶龍又表示，工作專班成立半個月以來，各單位緊鑼密鼓、爭分奪秒開展工作，越來越有章法、越來越顯成效。

他提到，中央援建的青衣方艙醫院，短短7天即竣工，並交付特區政府使用，其他方艙醫院和應急醫院，亦正在建設；由國家衛健委專家組組長梁萬年，率領中央援港防控專家組，抵港後立即深入調研，並就疫情防控工作，提出重要意見和建議。

他又指，保障供港物資的跨境鐵路貨運列車正式通車，香港市民急需的醫療和生活物資，源源不斷運抵香港；香港安老院舍急需的護理工、上水屠宰場急缺的屠宰師，陸續趕赴香港。

夏寶龍強調，以上均充分體現中央竭盡所能，支援香港抗疫的堅定決心，彰顯中央關懷和國家制度優勢，有力支援特區政府和全社會抗疫工作。

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責任編輯：胡偉明