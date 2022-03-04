【第五波疫情】長沙灣增設社區疫苗接種中心服務兒童長者　今起可網上預約

▲ 市民打疫苗。（資料圖片）

政府今日（4日）表示，由3月7日起在長沙灣增設「香港紗廠社區疫苗接種中心」，特別為3至17歲兒童和青少年及60歲或以上人士，提供科興克爾來福疫苗接種服務，今日早上9時起可網上預約。

「香港紗廠社區疫苗接種中心」位於長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及二期地下，毗鄰荔枝角港鐵站B1出口，交通方便。開放時間為每天上午8時至下午8時，下午1時30分至2時30分為清潔時間。中心亦會派發「即日籌」予兒童、青少年和長者。



接種注意事項

接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）

所有3至17歲接種科興疫苗的兒童和青少年必須在接種當天攜同已簽妥的家長同意書。3至11歲接種科興疫苗的兒童亦必須由家長／監護人親自陪同前往接種

由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，5至11歲兒童必須在4間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，而不能在其他地方接種

社區疫苗接種中心



為3歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

為3至17歲和60歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

銅鑼灣香港中央圖書館

長沙灣香港紗廠社區疫苗接種中心（由3月7日起）

為5至11歲兒童提供預約接種復星／BioNTech復必泰疫苗的兒童社區疫苗接種中心

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

沙田圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心



為12歲或以上人士提供復星／BioNTech復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

薄扶林香港大學陸佑堂

荃灣體育館

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

教育局九龍塘教育服務中心

九龍灣體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

屯門大會堂

粉嶺和興遊樂場

沙田大會堂

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐