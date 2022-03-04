  • 21°C
香港時間 : 2022304日 (週五) 10:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】長沙灣增設社區疫苗接種中心服務兒童長者　今起可網上預約

社會 09:02 2022/03/04

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

市民打疫苗。（資料圖片）

政府今日（4日）表示，由3月7日起在長沙灣增設「香港紗廠社區疫苗接種中心」，特別為3至17歲兒童和青少年及60歲或以上人士，提供科興克爾來福疫苗接種服務，今日早上9時起可網上預約。

「香港紗廠社區疫苗接種中心」位於長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及二期地下，毗鄰荔枝角港鐵站B1出口，交通方便。開放時間為每天上午8時至下午8時，下午1時30分至2時30分為清潔時間。中心亦會派發「即日籌」予兒童、青少年和長者。
 

接種注意事項

  • 接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）
  • 所有3至17歲接種科興疫苗的兒童和青少年必須在接種當天攜同已簽妥的家長同意書。3至11歲接種科興疫苗的兒童亦必須由家長／監護人親自陪同前往接種
  • 由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，5至11歲兒童必須在4間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，而不能在其他地方接種

社區疫苗接種中心

為3歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

  • 北角渣華道體育館
  • 佐敦官涌體育館
  • 沙田源禾路體育館

 為3至17歲和60歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

  • 銅鑼灣香港中央圖書館
  • 長沙灣香港紗廠社區疫苗接種中心（由3月7日起）
  • 為5至11歲兒童提供預約接種復星／BioNTech復必泰疫苗的兒童社區疫苗接種中心

 

  •  九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心
  • 沙田圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心
  • 黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心
  • 荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心

 
為12歲或以上人士提供復星／BioNTech復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

  • 薄扶林香港大學陸佑堂
  • 荃灣體育館
  • 西營盤中山紀念公園體育館
  • 旺角界限街體育館
  • 教育局九龍塘教育服務中心
  • 九龍灣體育館
  • 西灣河體育館
  • 觀塘曉光街體育館
  • 荔枝角公園體育館
  • 元朗體育館
  • 葵涌林士德體育館
  • 屯門大會堂
  • 粉嶺和興遊樂場
  • 沙田大會堂
  • 沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）
  • 銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

 

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【快速檢測】民政總署派逾10萬快速測試套裝　弱勢社群及5區污水陽性屋邨受惠
22:33 2022/03/03
【快速檢測】民政總署派逾10萬快速測試套裝　弱勢社群及5區污水陽性屋邨受惠
【提早暑假】本地學校自行協商外籍教師如期返鄉　7月英文代課料掀搶人潮
今日 06:00
【提早暑假】本地學校自行協商外籍教師如期返鄉　7月英文代課料掀搶人潮

你可能感興趣

【快速檢測】民政總署派逾10萬快速測試套裝　弱勢社群及5區污水陽性屋邨受惠
22:33 2022/03/03
【快速檢測】民政總署派逾10萬快速測試套裝　弱勢社群及5區污水陽性屋邨受惠
【提早暑假】本地學校自行協商外籍教師如期返鄉　7月英文代課料掀搶人潮
今日 06:00
【提早暑假】本地學校自行協商外籍教師如期返鄉　7月英文代課料掀搶人潮
疫苗 BioNTech 大學 疫情 薄扶林 旺角 北角 黃竹坑 香港大學 港鐵

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀