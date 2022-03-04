【女嬰墮橋】深井兩周大女嬰天橋墮地亡　41歲母親被控殺嬰罪

▲ 事發在浪翠園3期對開一條天橋。

深井有女嬰從天橋墮下，女嬰陷入昏迷送院搶救，延至早上不治。警方今日（4日）暫控一名41歲女子一項殺嬰罪，案件明日（3月5日）上午在屯門裁判法院提堂。

警方今日拘捕該名女子，她涉嫌與荃灣一宗殺嬰案有關，案中一名兩星期大的女嬰懷疑從天橋被拋下。據了解41歲女子為女嬰母親。

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事發在浪翠園3期對開一條天橋，警方今日（4日）清晨5時32分接報，指一名兩星期大的女嬰懷疑由天橋墮下，導致重傷昏迷，救護員趕至將昏迷女嬰送瑪嘉烈醫院搶救，之後於上午10時被證實死亡。

▲ 事發在浪翠園3期對開一條天橋。

警方稱，經初步調查，41歲母親懷疑從天橋拋下女嬰，她涉嫌殺嬰被捕，現正被扣留調查。警方稍後將安排驗屍，以確定女嬰的死因，新界南總區重案組（虐兒案件調查組）正調查案件。

警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-1241或3661-1234與調查人員聯絡。

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記者：余思嵐