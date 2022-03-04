  • 21°C
香港時間 : 2022304日 (週五) 20:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女嬰墮橋】深井兩周大女嬰天橋墮地亡　41歲母親被控殺嬰罪

社會 18:59 2022/03/04

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

事發在浪翠園3期對開一條天橋。

深井有女嬰從天橋墮下，女嬰陷入昏迷送院搶救，延至早上不治。警方今日（4日）暫控一名41歲女子一項殺嬰罪，案件明日（3月5日）上午在屯門裁判法院提堂。

警方今日拘捕該名女子，她涉嫌與荃灣一宗殺嬰案有關，案中一名兩星期大的女嬰懷疑從天橋被拋下。據了解41歲女子為女嬰母親。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

事發在浪翠園3期對開一條天橋，警方今日（4日）清晨5時32分接報，指一名兩星期大的女嬰懷疑由天橋墮下，導致重傷昏迷，救護員趕至將昏迷女嬰送瑪嘉烈醫院搶救，之後於上午10時被證實死亡。

事發在浪翠園3期對開一條天橋。

警方稱，經初步調查，41歲母親懷疑從天橋拋下女嬰，她涉嫌殺嬰被捕，現正被扣留調查。警方稍後將安排驗屍，以確定女嬰的死因，新界南總區重案組（虐兒案件調查組）正調查案件。

警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-1241或3661-1234與調查人員聯絡。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【提早暑假】本地學校自行協商外籍教師如期返鄉　7月英文代課料掀搶人潮
今日 06:00
【提早暑假】本地學校自行協商外籍教師如期返鄉　7月英文代課料掀搶人潮
【第五波疫情】夏寶龍：港府官員須勇於擔當踐行就職誓言　堅決打贏香港疫情防控保衛戰
23:54 2022/03/03
【第五波疫情】夏寶龍：港府官員須勇於擔當踐行就職誓言　堅決打贏香港疫情防控保衛戰
【第五波疫情】長沙灣增設社區疫苗接種中心服務兒童長者　今起可網上預約
今日 09:02
【第五波疫情】長沙灣增設社區疫苗接種中心服務兒童長者　今起可網上預約

你可能感興趣

【提早暑假】本地學校自行協商外籍教師如期返鄉　7月英文代課料掀搶人潮
今日 06:00
【提早暑假】本地學校自行協商外籍教師如期返鄉　7月英文代課料掀搶人潮
【第五波疫情】夏寶龍：港府官員須勇於擔當踐行就職誓言　堅決打贏香港疫情防控保衛戰
23:54 2022/03/03
【第五波疫情】夏寶龍：港府官員須勇於擔當踐行就職誓言　堅決打贏香港疫情防控保衛戰
【第五波疫情】長沙灣增設社區疫苗接種中心服務兒童長者　今起可網上預約
今日 09:02
【第五波疫情】長沙灣增設社區疫苗接種中心服務兒童長者　今起可網上預約
疫情 浪翠園 瑪嘉烈醫院 深井

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀