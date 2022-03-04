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【教車師傅】私人駕駛訓練今起須出示私人駕駛教師證　未出示可罰2,000元

社會 09:46 2022/03/04

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私人駕駛教師須展示駕駛教師證。（資料圖片）

運輸署今日（4日）表示，私人駕駛教師由今日起在給予駕駛訓練時，必須在所使用的車輛內展示讓公眾清楚可見的私人駕駛教師證。

署方指，今日刊憲指明私人駕駛教師證的安排，並列出私人駕駛教師證的尺寸、設計、形式及展示位置。推出私人駕駛教師證有助提升私人駕駛教師的專業形象及打擊違法駕駛訓練，同時保障私人駕駛教師及學習駕駛人士的利益。

署方稱，如私人駕駛教師在給予駕駛訓練時未有按法例規定在訓練車輛內展示駕駛教師證，即屬違法，可判處罰款2,000元。

自去年12月開始，運輸署已陸續為私人駕駛教師免費簽發駕駛教師證及提供證件架，截至今年2月共處理了約900份申請。

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責任編輯：余思嵐

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