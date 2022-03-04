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【第五波疫情】游嘉欣陳嘉慧同劇合作染疫　傳港姐謝嘉怡中招

娛樂 10:01 2022/03/04

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游嘉欣陳嘉慧同劇染疫，港姐謝嘉怡亦傳出中招。

第五波新冠肺炎疫情肆虐，每日確診數字屢創新高、數以萬計，拍攝工作需要脫下口罩的TVB電視城已有多名員工確診。最新消息是TVB的三位小花：謝嘉怡、游嘉欣及陳嘉慧亦傳出染疫消息。 

TVB自上周起已開始有多名員工確診，其中包括拍攝時需要脫掉口罩的藝人們，當中胡定欣、馮盈盈、戴祖儀、周嘉洛、羅樂林、伍文生、陳嘉慧、黎澤恩及「聲夢」學員潘靜文等都相繼中招。

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TVB女神先後中招

為保障職藝員同事安全，以及避免社區交叉傳播，TVB已即時停止所有戲劇組錄影廠及外景拍攝工作，相關拍攝地方實時進行徹底消毒、深層清潔，以確保在絕對安全情況下才恢復拍攝，暫定停工時間延長至3月7日（下周一）。

在停工期間再傳出有更多藝人染疫，包括小花游嘉欣與陳嘉慧，二人早前與周嘉洛合作新劇《回歸》及《曙光》，但有傳媒問及她們是否確診，兩女均表現避忌。

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不直接回覆情況

游嘉欣指現時情況不錯，已留在家中近一星期，暫時未知復工日期。至於陳嘉慧指，自己身體情況OK。

另外，亦有消息指港姐冠軍謝嘉怡亦確診新冠肺炎，不過暫時未有直接回覆傳媒查詢，但昨日（3月3日）還在限時動態宣傳她新上架的「Staycation」影片，並指希望疫情快點結束。

【第五波疫情】TVB再有3人染疫恐現「東張群組」？　傳主持「一蚊Joe」游莨維確診

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撰文 : TOPick柴犬出動

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