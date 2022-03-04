【留家抗疫】網購靚扒火鍋料直送到家免排隊搶購 農場高質食材消費滿額可免運費【內附連結】

▲ 火煱料一應俱全（商店提供）

全民強檢在即，個個憂心禁足無糧餉，超巿日日排長龍，想買餸都要花幾個小時，網購靚肉直送到家，就可以安心留家抗疫。

Super Farm推出不同的抗疫食材包，讓客人可以安在家中也可以享受來自世界各地的天然高質食材及凍肉。疫情下和家人在家聚餐變得不容易，每天都在想：在家中煮甚麼，又好味又有營養？看來是不少香港人現時的煩惱。

該店搜羅來源講究、天然無激素的高質食材送到家，從頂級和牛、豐富海鮮到美味沾醬全部都有，每個禮盒也會附上煮食小訣竅及肉質來源說明，大家足不出戶自己也能展現廚藝，煮出高質感的職人級料理，堅持生活美學。

▲ 每一件均來自著名的優質農莊（商店提供）

香港全民抗疫，該店推出優惠組合送到你家門口，分別為：頂級扒Family value pack及開心農莊火鍋餐，兩者均以優惠價發售，免運費直送家門。

▲ 網購靚扒直送到家免排隊搶購（商店提供）

1.頂級扒套餐：原價$800, 優惠價$698

美國SRF金標和牛西冷（~375g）x1件 美國Double R Ranch Prime 西冷（300-350g）x1件 美國Creekstone100%安格斯肉眼扒（300-350g）x1件 SRF黑豚又骨豬扒（~300g）x1件

2.開心農莊火鍋餐：原價$800, 優惠價$680

美國SRF極黑和牛牛小排（約200克）x1包 美國安格斯肥牛片（約250克）x1包 澳洲Blackmore純和牛金錢展（約200克）x1包 日本蜜柑豬梅片（約100克）x 1包 日本宮崎雞肉（約250克）x1包 四款火鍋丸（蟹子包、鱈魚豆腐、龍蝦球及芝心包）

除了優惠組合，該店還提供不同的肉類、海鮮、芝士及牛油等！全部色香味俱全之餘，亦符合大眾對健康食安的追求。凡購買冷藏或急凍貨品滿 $600或以上（折扣後），即可享免費送貨服務，48小時內送到府上。

＊冷藏和急凍不能合拼

＊＊訂單截止時間：星期一至星期五下午3點，兩天后交貨。

編輯：葉翠華