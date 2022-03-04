【疫下搶購】百佳及屈臣氏即日起部分產品藥物限購　止痛退燒感冒藥每人限購5件【內附詳情】

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本港第五波疫情嚴峻，全民檢測傳出「禁足」消息引發搶購潮，百佳超級市場及屈臣氏今日(4日)公布，即日起對部分產品及藥物進行限購。由於近日顧客對各類貨品的需求急增，百佳及屈臣氏已與各地供應商緊密聯繫，並已增加各類產品的貨量。



百佳表示，現時各類食品如雞蛋、麵食、米、油、罐頭食品、急凍海產和日用品如廁紙、清潔用品等供應仍然穩定，望市民理性選購。

但為讓更多市民能夠購得所需的食品及日用品，由即日起對部分產品實施限購，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。



至於屈臣氏方面，亦由即日起對全線止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。

百佳及屈臣氏重申，目前各類貨品貨源穏定，但由於疫情嚴峻，有前線、後勤及物流人員染疫，以致人手極度緊張，會竭盡全力調動人手以維持服務，盡力加快貨品補貨、上架及物流的速度。

發言人指，即使目前營運情況充滿挑戰，仍然會盡力維持價格水平，以供應市民所需。同時密切留意政府各項防疫措施公布，再作適切安排以滿足顧客的需求。

另外，各百佳及屈臣氏的前線同事都會獲發抗原快速測試套裝，所有前線同事及店舖工作的推廣員須於每天上班前自行檢測，檢測結果呈陰性才可上班；又強調疫情下，百佳及屈臣氏風雨不改服務市民大眾，繼續與大家一起同行。

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責任編輯：陳正怡