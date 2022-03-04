  • 23°C
香港時間 : 2022304日 (週五) 12:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下搶購】百佳屈臣氏即日起限購　止痛退燒感冒藥每人限購5件【內附詳情】

社會 10:01 2022/03/04

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

百佳及屈臣氏即日起部分產品藥物限購。

本港第五波疫情嚴峻，全民檢測傳出「禁足」消息引發搶購潮，百佳超級市場及屈臣氏今日(4日)公布，即日起對部分產品及藥物進行限購。由於近日顧客對各類貨品的需求急增，百佳及屈臣氏已與各地供應商緊密聯繫，並已增加各類產品的貨量。

百佳表示，現時各類食品如雞蛋、麵食、米、油、罐頭食品、急凍海產和日用品如廁紙、清潔用品等供應仍然穩定，望市民理性選購。

但為讓更多市民能夠購得所需的食品及日用品，由即日起對部分產品實施限購，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。

至於屈臣氏方面，亦由即日起對全線止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。

百佳及屈臣氏重申，目前各類貨品貨源穏定，但由於疫情嚴峻，有前線、後勤及物流人員染疫，以致人手極度緊張，會竭盡全力調動人手以維持服務，盡力加快貨品補貨、上架及物流的速度。

發言人指，即使目前營運情況充滿挑戰，仍然會盡力維持價格水平，以供應市民所需。同時密切留意政府各項防疫措施公布，再作適切安排以滿足顧客的需求。

另外，各百佳及屈臣氏的前線同事都會獲發抗原快速測試套裝，所有前線同事及店舖工作的推廣員須於每天上班前自行檢測，檢測結果呈陰性才可上班；又強調疫情下，百佳及屈臣氏風雨不改服務市民大眾，繼續與大家一起同行。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳正怡

相關文章

【物資搶購】止痛藥及快測產品全速補貨　屈臣氏：顧客限購5件暫不加價
17:41 2022/03/01
【物資搶購】止痛藥及快測產品全速補貨　屈臣氏：顧客限購5件暫不加價
【超市搶購】港人憂禁足心急儲糧AEON超市排長龍　康怡分店人龍排出馬路輪候1.5小時
11:17 2022/03/02
【超市搶購】港人憂禁足心急儲糧AEON超市排長龍　康怡分店人龍排出馬路輪候1.5小時
【第五波疫情】罐頭商會指本港罐頭存貨供應非常穩定　籲市民毋須搶購
11:02 2022/03/03
【第五波疫情】罐頭商會指本港罐頭存貨供應非常穩定　籲市民毋須搶購
【搶購物資 】藥房商會指市民海嘯式搶購藥物消毒用品　 呼籲選用其他替代品
11:42 2022/03/03
【搶購物資 】藥房商會指市民海嘯式搶購藥物消毒用品　 呼籲選用其他替代品

你可能感興趣

【物資搶購】止痛藥及快測產品全速補貨　屈臣氏：顧客限購5件暫不加價
17:41 2022/03/01
【物資搶購】止痛藥及快測產品全速補貨　屈臣氏：顧客限購5件暫不加價
【超市搶購】港人憂禁足心急儲糧AEON超市排長龍　康怡分店人龍排出馬路輪候1.5小時
11:17 2022/03/02
【超市搶購】港人憂禁足心急儲糧AEON超市排長龍　康怡分店人龍排出馬路輪候1.5小時
【第五波疫情】罐頭商會指本港罐頭存貨供應非常穩定　籲市民毋須搶購
11:02 2022/03/03
【第五波疫情】罐頭商會指本港罐頭存貨供應非常穩定　籲市民毋須搶購
屈臣氏 全民檢測 疫情 百佳 傷風 感冒

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀