【天氣預測】周末溫暖及有薄霧　下周二早上氣溫跌至13度

▲ 本港地區今日天氣預測 大致天晴。（譚以諾攝）

天文台今日（4日）表示，今日早上介乎15至19度，受溫暖潮濕偏東氣流影響，沿岸地區有薄雲層覆蓋，日間陽光充沛及天氣溫暖，最高氣溫約22度。而能見到方面，由昨晚至今早維持約4千米。展望周末較為溫暖潮濕及有霧，預料一股東北季候風會在下週一抵達華南沿岸，周二及周三氣溫約16度。

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天文台預測今日本港地區大致天晴，日間溫暖，但局部地區能見度較低，吹輕微至和緩東風。展望未來一兩日溫暖及有薄霧。星期一早上有幾陣雨，漸轉天晴乾燥。星期二及星期三早上清涼。

根據9天天氣預報，明天沿岸有霧。日間部分時間有陽光及溫暖。周日短暫時間有陽光。早上有一兩陣雨及薄霧。下周二及三天晴，早上清涼，日間乾燥。

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責任編輯：余思嵐