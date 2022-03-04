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【MIRROR成員】《Rebound》MV僅13小時逾28萬點擊　AK+Alton開直播過萬人即時收睇

娛樂 11:38 2022/03/04

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Anson Kong 與 Alton 的合作新歌《Rebound》，勁有歡樂。

 人氣組合MIRROR成員Anson Kong（AK，江𤒹生）與Alton推出合唱歌《Rebound》，以搞笑的方法大談身為偶像的自我修養。

《Rebound》MV在昨晚（3月3日）上架，當中，AK與Alton（王智德）身處派對中玩到醉爆兼跳落泳池唱到濕身，轉頭又有超級跑車穿插畫面，相信兩個都過足癮，更令樂迷看得驚喜。

【MIRROR成員】AK獲全球百大俊男正式提名　新歌《REBOUND》同日推出雙喜臨門

Anson Kong 與 Alton 的合作新歌《Rebound》。

AK+Alton跳Popping

今次《Rebound》由王雙駿作曲、Oscar填詞，Alton負責填寫Rap的部分。而且在MV中，AK與Alton今次更大跳Popping。

Alton指自己建議跳Popping：「本身Funk同Popping密不可分，所以我大膽提出。其實MIRROR《Ignited》都有呢種偏向，但團歌唔可以只顧一、兩個人嘅口味，今次兩個人貪玩啲，彈性又大啲，所以大家會見到我哋喺MV跳Popping。」

【MIRROR成員】AK＋Alton將推出合唱歌　蛋白粉：路漫長也靜候終於等到

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 分享拍攝趣事

音樂與舞蹈方面都以好玩角度出發，MV自然也要夠爆笑。AK與Alton便想到MV以派對呈現，並以倒敘形式講述AK與Alton醉爆醒來，忘記前一晚發生何事，慢慢回帶，才醒起開派對玩到忘形更跳到泳池裏。
 
MV在2月期間拍攝，二人要落水拍攝，Alton笑言：「自從經歷拍攝電視劇《i.SWIM》後，2月落水都唔係咩新鮮事，入過少林寺就係入過少林寺，我冇問題呀！只要懷住一股勇氣，就可以解決所有問題。」

至於AK則表示：「我屋企個浴缸冇咁深，好難事先練習，夾硬都會解決到呢件事嘅！」在疫情嚴峻的日子裏，AK與Alton都希望瘋狂的MV情節為樂迷帶來點歡樂，忘記煩憂。

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AK與Alton開Live 

二人的MV當然令粉絲大讚，僅上架13小時點擊次數已超過28萬，而AK與Alton亦相當識做，昨晚在首播後更齊齊開Live，大談拍攝點滴，更吸引過萬人觀看。

期間AK自爆拍攝跑車鏡頭時，他與Alton拍到不捨收工：「呢次借咗兩架車番嚟拍，係我冇見過，有機會跳上去感受吓，相信係冇男仔抗拒到嗰種快感。」

最後二人感激拍攝團隊與參與MV的朋友支持，皆因拍攝過程很長，他們仍落力工作，Alton又指今次是首次出半首歌，見到大家對其支持，令他有信心繼續做好。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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