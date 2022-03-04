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【隱瞞染疫】大肚婆召救護車赴院生B　救護員接生後崩潰：去到醫院先講快測中咗

親子 10:31 2022/03/04

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孕婦隱瞞自己檢測陽性，令救護員陷染疫危機。

在第五波疫情下，每日確診數字數以萬計，多間公立醫院急症室淪陷，醫護和前線救援人員亦工作至嚴重體力透支。然而，近日有自私孕婦召救護車到醫院生產，卻隱瞞自己確診，在救護人員為她接生後才坦承，令全車人陷染疫危機。

有救護人員在facebook專頁「公務員secrets」投稿，事主指出，現時做醫護和前線救援人員特別辛苦。他提及，近日有一單個案，有名孕婦召救護車接她到醫院生產，對方全程都沒有提及自己快速測試呈陽性，

我哋成車人無著PPE同佢接生，搞到一身都係血，去到醫院先講快測中咗。 將心比心啦，你估你先要生仔先有屋企人咩，生仔都要考牌㗎！唔該！

帖文引來網民熱論，大批網民批評孕婦行為自私，而且她的行為甚至會令BB成為最大受害者。點擊睇更多網民熱論：

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最新影片：

在公立醫院急症室工作的前線護士劉凱文（Cyrus）近日在ViuTV節目《今日疫情》受訪時指，急症室工作非常辛苦，每日上班都像噩夢一樣，並留意到排山倒海前來求診的人士，8、9成都是快速測試呈陽性者。而醫院人手已達樽頸位，每天上班面對的病人遠超醫院人力物力可負荷：

基本上急症室可以擺到人嘅地方都擺晒，我哋基本上返工都係好絕望。

劉凱文呼籲，市民要做好監察自己有否出現病徵，如果出現輕微病徵或無病徵，可以在藥房買藥物自理。他提醒，最重要留意自己有沒有嚴重症狀，如果有就一定要去急症室：「急症室絕對無辦法幫你解決到你嘅問題，因為如果快速測試呈陽性嘅話，未必再有需要嚟急症室。」

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責任編輯︰王明芳

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