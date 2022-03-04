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【第五波疫情】恒生銀行14間分行今起暫停服務【不斷更新】

社會 16:17 2022/03/04

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（資料圖片）

第五波疫情持續，有多間分行因應新冠肺炎確診個案而暫停服務。

【15:48】 恒生銀行以下分行因應員工確診個案，今天起暫停服務，直至另行通知。

青衣城分行
元朗分行
太古城優越及優進理財中心
樂富廣場分行
旺角分行
元朗(教育路)分行
總行3樓優越理財中心*
總行6樓商務理財中心 
九龍總行
九龍城分行
北河街分行
新都城分行
大埔(安慈路)分行
屯門鄉事會路分行

註*客戶可到總行1樓辦理一般銀行服務。

【10:07】

恒生銀行今日（4日）宣布，因應員工確診，紅磡分行、沙田第一城分行、綠楊坊優越及優進理財中心，由今天起暫停服務，直至另行通知。

相關確診員工最後上班日期為2月28日及3月2日。

銀行指，會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

恒生銀行以下分行早前因應確診個案而暫停服務，會於今天恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

包括銅鑼灣分行、莊士敦道分行、城市花園優越及優進理財、中心慈雲山分行、美孚新邨(蘭秀道)優越理、財中心太子道141號分行、漢口道分行、新都會廣場分行、上葵涌分行、總行B3樓層(保管箱服務)。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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