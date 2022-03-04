【第五波疫情】恒生銀行3間分行今起暫停服務　10間分行恢復營業【不斷更新】

▲ （資料圖片）

第五波疫情持續，有多間分行因應新冠肺炎確診個案而暫停服務。

【10:07】

恒生銀行今日（4日）宣布，因應員工確診，紅磡分行、沙田第一城分行、綠楊坊優越及優進理財中心，由今天起暫停服務，直至另行通知。

相關確診員工最後上班日期為2月28日及3月2日。

銀行指，會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

恒生銀行以下分行早前因應確診個案而暫停服務，會於今天恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

包括銅鑼灣分行、莊士敦道分行、城市花園優越及優進理財、中心慈雲山分行、美孚新邨(蘭秀道)優越理、財中心太子道141號分行、漢口道分行、新都會廣場分行、上葵涌分行、總行B3樓層(保管箱服務)。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組