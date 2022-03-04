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【第五波疫情】再有郵務人員確診　多間郵政局今日起須關閉【不斷更新】

社會 11:54 2022/03/04

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（4日）再有職員確診或初步確診。

【11:50】

香港郵政表示，由於有郵務人員確診，多間郵政局須關閉。

其中郵政總局今日關閉；尖沙咀郵政局和屯門中央郵政局需關閉至3月5日。

柴灣郵政局、長發郵政局、沙田第一城郵政局、堅尼地城郵政局、東九龍郵政局、梅窩郵政局、沙田中央郵政局和大興郵政局則關閉至3月7日。

相關確診郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。而郵政獲悉事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

【11:40】

食環署今日表示，該署一名文書助理進行新冠病毒快速抗原測試結果為陽性。

該名員工在食環署位於欽州街西87號食物環境衞生署南昌辦事處暨車房三樓的辦事處上班，最後上班日期為三月三日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的九龍區小販及街市組繳費處於今日上午暫時關閉，並預計於清潔消毒完成後，於今日下午二時恢復正常服務。
 

【10:13】

勞工處今日表示，勞資關係科葵涌辦事處因有一名職員快速抗原測試結果為陽性，該辦事處服務櫃檯會於今日暫停服務，以便該辦事處進行清潔消毒工作。

該名職員在葵涌興芳路166至174號葵興政府合署六樓上班，最後一次上班日期為3月2日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

勞工處會為該辦事處進行全面清潔消毒，辦事處所有職員亦會接受病毒檢測。已預約服務的市民將獲個別通知預約安排。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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