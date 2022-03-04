【第五波疫情】政制及內地事務局副局長胡健民祕書快測陽性　胡健民檢測結果為陰性【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（4日）再有職員確診或初步確診。

【17:29】

政制及內地事務局表示，一名秘書的新冠病毒快速測試呈陽性。該名秘書負責為政制及內地事務局副局長胡健民擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為昨日（3日）。胡健民每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

【13:28】

食物環境衞生署表示，該署兩名工人進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，結果為陽性。



該兩名員工分別於食環署位於香港國際機場超級一號貨站辦公大樓南座4樓及亞洲空運中心二號空運貨站的機場食物檢驗辦事處上班，最後上班日期分別為3月2日及3月3日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的機場食物檢驗辦事處於今日下午暫時關閉，並預計於清潔消毒完成後，在今日晚上恢復服務。進口商如需辦理貨物清關，可前往食環署位於駿運路三號國泰航空貨運站的機場食物檢驗辦事處辦理。

【11:50】

香港郵政表示，由於有郵務人員確診，多間郵政局須關閉。

其中郵政總局今日關閉；尖沙咀郵政局和屯門中央郵政局需關閉至3月5日。

柴灣郵政局、長發郵政局、沙田第一城郵政局、堅尼地城郵政局、東九龍郵政局、梅窩郵政局、沙田中央郵政局和大興郵政局則關閉至3月7日。



相關確診郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。而郵政獲悉事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

【11:40】

食環署今日表示，該署一名文書助理進行新冠病毒快速抗原測試結果為陽性。



該名員工在食環署位於欽州街西87號食物環境衞生署南昌辦事處暨車房三樓的辦事處上班，最後上班日期為三月三日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的九龍區小販及街市組繳費處於今日上午暫時關閉，並預計於清潔消毒完成後，於今日下午二時恢復正常服務。



【10:13】

勞工處今日表示，勞資關係科葵涌辦事處因有一名職員快速抗原測試結果為陽性，該辦事處服務櫃檯會於今日暫停服務，以便該辦事處進行清潔消毒工作。



該名職員在葵涌興芳路166至174號葵興政府合署六樓上班，最後一次上班日期為3月2日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



勞工處會為該辦事處進行全面清潔消毒，辦事處所有職員亦會接受病毒檢測。已預約服務的市民將獲個別通知預約安排。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組