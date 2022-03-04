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【提早暑假】公共圖書館「六十本館長選書 x e閱讀小站」 毋須預約免費借閱電子書【內附連結】

休閒消費 11:38 2022/03/04

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

即日起至5 月1日只需經專題網頁登入圖書館帳戶，無需預約可即時免費下載閱覽館長精選中文電子書。(圖書館提供)

疫情下公共圖書館暫停開放，為迎接4．23 世界閱讀日，香港公共圖書館分階段推出主題閱讀推廣計劃，包括「4．23 世界閱讀日創作比賽」和「香港圖書館節」等，首浪推出「六十本館長選書 x e閱讀小站」鼓勵大家安坐家中，重拾閱讀的樂趣。

下載 HyRead 3 應用程式，可作離線閱讀。(圖書館提供)

由逾40位圖書館館長撰文分享60本中文電子書，7大生活題材涵蓋個人成長、家庭、愛情、工作、創意、哲學和繪本，當中更不乏深受讀者歡迎的書籍，包括陳美齡著的《讓孩子面向未來︰30堂家長必修課》、繪本《人夫的生存日誌》、《在天堂遇見的下一個人》、《斜槓人生大未來》、《生活需要儀式感》、《捕風者宮崎駿》等，多位館長以短文分享讀後`感想連繫讀者，邀請大家以閱讀覺察人生的多樣性，再發現生活的闊度。

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由即日起至5 月1日只需經專題網頁或下載 HyRead 3 應用程式，登入圖書館帳戶，無需預約可即時免費下載閱覽館長精選HyRead /SUEP中文電子書，不設限額，更不會計算在每位讀者限借四本的借閱限額內。

香港公共圖書館其他活動，還包括SENZA無伴奏唱作主題曲《圖書匣子》、主題短片、「4．23 世界閱讀日創作比賽」和「與作家會面」，活動詳情將於網頁陸續公布。

記者：李越樺

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