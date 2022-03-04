【明星理財】阿Bob疫市下越搬越豪　林盛斌解釋堅持只租不買豪宅原因

▲ 林盛斌一家六口疫市下越搬越豪，阿Bob拍片解釋堅持租住豪宅原因。

疫情底下不少港人收入大受影響，林盛斌（阿Bob）反其道而行，一家六口原本居於九龍塘一棟獨立屋，近日舉家搬到同區面積更大的豪宅，越搬越豪！阿Bob近日拍片，解答多年來被網友追問，有關住宅方面的問題。

現年42歲的阿Bob與太太黃乙頤育有4名子女，三年前一家六口搬到九龍塘三層高的獨立屋租住。雖然阿Bob在工作方面瓣數多多，但早前曾承認在疫情底下收入大減，多得太太的副業幫補家計。

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▲ （instagram圖片）

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分享置業心得

話雖如此，阿Bob在日前宣布一家人搬離了該棟獨立屋，據悉他們一家已搬到同區私隱度更高的特色豪宅，而且面積比舊屋更大，採光優良風水好。

一直以來都有不少網民好奇，阿Bob每月花費大筆金錢租樓，何不直接購入心水豪宅自住？最近接下了租屋平台廣告的他在社交網站拍片解釋。

▲ （影片截圖）

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寧作其他投資

講到寧願花錢租樓「幫人供樓」，也不想買大屋自住，阿Bob直接原因好簡單：「四個字：機會成本。」

他續謂：「假設你想住好啲住九龍塘，人一世物一世，整間四、五千呎嘅大屋住。我睇過最平嗰間億幾兩億倒。我就當佢1.5億，可能你有其他物業在手，就要交15%釐印費，即係2250萬。1.5億的樓首期要交一半，即係7500萬，加埋成9000幾萬現金！」

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豪宅抵租不抵買

阿Bob直言：「如果我有9000幾萬現金，我唔會咁用囉。何況我無？咁如果我真係有9000幾萬，我諗我會選擇投資係唔同地方，分散風險。」

他再進一步分析：「我當分散投資每年會有5%的回報，9000幾萬一年有400多萬回報，一個月就有大約40萬。我租間大屋誇張極十零廿萬，每個月仲剩返廿萬俾你使。」

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總結而言，阿Bob認為這種「豪宅」是抵租不抵買，但他又謙稱：「不過戴定頭盔，以上講法未必適合每一個人，我都係學緊嘢。」

有網民留言指買樓當中包含升值的可能，亦即是當中的「潛在收益」，阿Bob則坦言自己有投資其他物業，但不會選購買入「豪宅」：「我會買啲細價樓，收租容易，放出去又容易。同埋細價樓嘅租金回報比嗰啲大單位同豪宅多啲！」