【封區檢測】多幢大廈污水樣本呈陽性須圍封　涉將軍澳嘉悅、九龍城德朗邨3廈、沙田祿泉樓【不斷更新】

▲ 九龍城德朗邨3幢大廈被圍封強檢。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府今日（4日）公布，九龍城德朗邨德璋樓、德珊樓、德琦樓；沙田瀝源邨祿泉樓須圍封強檢。

另外，被圍封強檢大廈發現多宗陽性個案。

【19:00】

將軍澳嘉悅第1座及第2座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，當局懷疑在大廈內有隱形患者，今晚7時起指定大廈為受限區域，不包括位於該處的商場及英藝幼稚園暨國際幼兒園。政府目標是在明日（5日）下午約1時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

【18:24】

九龍城德朗邨德瑩樓約中午12時完成強制檢測行動。政府共檢查了296名受檢人士的檢測報告，發現有21人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約2時完成。

【17:30】

九龍城德朗邨德璋樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，當局懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府目標是在明日（5日）下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時30分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士安排上門採樣。

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【16:05】

沙田瀝源邨祿泉樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，當局懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午4時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上8時30分前接受檢測。政府目標是在明日（5日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:24】

沙田乙明邨明耀樓約中午12時完成強制檢測行動。政府共檢查了約420名受檢人士的檢測報告，發現有6人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約3時30分完成。

【15:23】

青衣美景花園第六座上午約11時完成強制檢測行動。政府共檢查了75名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。相關執法行動於下午約1時完成。

【15:16】

葵涌石籬（一）邨石安樓中午約12時完成強制檢測行動。政府共檢查了約250名受檢人士的檢測報告，發現有2人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約2時完成。

【13:00】

因應​污水樣本檢測對新冠病毒檢查陽性，政府下午1時起將九龍城德朗邨德珊樓、德琦樓列作指明「受限區域」，居民須留在其處所並接受強制檢測。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上8時前接受檢測。目標明日中午12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府解釋，因應​有關大廈排放的污水樣本檢測對新冠病毒檢查陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【12:32】

葵涌石籬（一）邨石安樓昨日被圍封強檢，當局共為約1,570人進行檢測，當中共發現144宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約680戶，當中37戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

當局今日中午約12時完成檢測行動，「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

【12:29】

九龍城德朗邨德瑩樓昨日（3日）約1,503名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現230宗初步陽性檢測個案和40宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

當局亦在「受限區域」內派員到訪約870戶，當中117戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:04】

沙田乙明邨明耀樓昨日（3日）約2,600名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現371宗初步陽性檢測個案和32宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。亦在「受限區域」內派員到訪約1220戶，當中100戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:04】

青衣美景花園第六座昨日（3日）約540名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現39宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。亦在「受限區域」內派員到訪約230戶，當中八戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:23】

元朗天耀（二）邨耀泰樓約1320名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現232宗初步陽性檢測個案和23宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。亦在「受限區域」內派員到訪648戶，當中53戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組