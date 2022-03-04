【慳錢妙法】買菜送蔥疫下成絕響索價7元扎　網民分享在家簡易種蔥法

▲ 大家可以試一試。

香港遭受第5波疫情肆虐，近日有多名跨境貨車司機確診新冠肺炎，令供港蔬菜大減，在供應減少下，菜價飆升，連帶平時售價2元的蔥都升至7元一扎，但有錢都不是這麼容易買到，不少師奶在網上大呻買棵蔥都可以要走幾檔，大嘆一點都不簡單，網上最近就有人分享養蔥方法，實行「自己蔥自己種」！

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網民在網上晒出種蔥圖，工具非常簡單，只需要一個透明玻璃樽及水，可以用牛奶樽代替，亦都見有人用外賣膠飯碗，在透明蓋刺洞，將蔥插落洞中，方法真的既方便又環保，秘訣就是切開蔥的根部及莖葉發青的部分，用繩子捆綁在一起，放置到透明玻璃瓶中，方便觀察水量，水量不要太多，只需要浸到蔥頭便可，而水會隨著時間及根部吸收而蒸發，要仔細觀察定時加水，還要記得一星期要換一次水。不過很多網民反映，最多能種一個月，蔥會愈種愈幼，之後報廢，屆時又要買一棵新的來種了。

種植時要將蔥放在通風有光照的位置，最好每日光照時間在4-6小時之間，充足光照會利於根部生長，蔥葉也會生長得更快，保持通風的環境也能避免蟲害。當長到差不多高度，就可以剪下需要的部分來入廚。

蔥頭儲存法

如果蔥太多用不完，可以用濕水廚房紙包住蔥頭，再用保鮮紙包好，即可放雪櫃4至5日！另外將蔥洗淨切好放到保鮮盒或密實袋，放冰格即可用足一星期。還有網民分享用有孔的袋套住棵蔥，連水及樽放入雪櫃，每星期換水，可以保鮮一個月。

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責任編輯：陳麗薇