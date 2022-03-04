【娛圈秘聞】前TVB高層陳志雲評兩台捧偶像方法　Stephen讚ViuTV：花姐是擁有一套策略

▲ 《志雲頻道》

MIRROR帶動ViuTV的業績、ViuTV及相關業務收益賺8億、廣告收入倍增達到6.15億元，而在2021年第三季的首50大廣告客戶中就有13個是起用MIRROR成員。

前TVB業務總經理陳志雲（Stephen）日前在自家YouTube頻道《志雲頻道》的節目中也提到此事，後來提到ViuTV在推廣藝人方面的確十分出色，也分析TVB捧紅藝人成效較ViuTV落後的原因！

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Stephen大讚花姐

Stephen說：「花姐（黃慧君）以往不是做開這一種類工作，但她的表現比這一行業很多的老前輩一點也不遜色，甚至有過而無不及。」

他指花姐是擁有一套策略：「配合節目和音樂製作，將MIRROR成員一個一個推向高峰，絕對不會集中在一、兩個成員身上，反而是會善用比較上到位的藝人，增加其他藝人的曝光和賺錢機會」。

他續說：「最近更加調資源在剛成立的女子組合COLLAR的身上，真是不得不佩服他們的辦事效率，在《造星IV》決賽完了不足三星期就完成這對新組合、派台歌與MV。憑藉先前MIRROR的成功，COLLAR一出道已獲得知名廣告客戶支持，也是殊不簡單，打造女團比打造男團更加困難。」

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TVB與ViuTV之不同

至於TVB方面，Stephen說TVB過往也是走這樣的方向，因此十分在意旗下藝人獨家爲TVB服務的這個條件，特別是由TVB直接管理的「親生仔女」。

至於ViuTV近年何解在這方面在TVB更加有效呢？他稱：「問題可能出現在管理藝員和節目製作結構上，管理藝員的ViuTV某程度上直接參與節目製作，善用創意節目來推廣藝人」。

而TVB方面，他說：「管理藝人的部門在製作方面可以說是沒有太大的話語權，甚至可以說是無Say。假如製作部有自己對藝員某一些想法，不願意配合的話，即使藝員部想將某一些藝員力捧，也只會是力不出心，花耗時間與精力在協調內部各方不同的角力之上。」