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【留家抗疫】KKday首推急凍熟食燉湯   家常餸菜加熱即食低至$84兩包【內附連結】

休閒消費 11:41 2022/03/04

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

KKday首推急凍熟食燉湯，而且地區直送。(KKday提供相片)

疫情期間想減少外出買餸，可考慮購買急凍餸菜包及燉湯。專門提供旅遊體驗及在地吃喝玩樂的綫上平台KKday最近亦推出家常餸菜包，由註冊食物製造工場於出貨前1-2日預製，在家直接跳過洗切、備料、烹煮等煩復工序，直接煮熟或翻熱，便可以立即開餐。

急凍餸菜包包括有荷葉棉花冬菇蒸雞、蟲草花梅菜肉餅、 咖哩牛肋條、香草蜜糖煎雞扒、紅蘿蔔豬軟骨、味菜牛柳絲，有不同組合可選擇，如買6包的組合，優惠價$242，除開每個餸約$40。

至於燉湯，有陳皮鴨芫茜湯、川貝鵪鶉湯、蟲草花雞湯、五指毛桃豬手湯、雪梨蘋果川貝湯、竹絲雞椰子螺頭湯，每杯600ml，分量足。窩心地考量素食人士，有兩款素湯：牛蒡猴頭雪耳素湯及雪梨川貝海底椰素湯，兩杯僅售$84，非常超值。

燉湯用杯盛載，加熱就可以飲。(KKday提供相片)

急凍餸菜包加熱方法：連真空包裝放於沸水加熱15-20分鐘即可；燉湯加熱方法：於微波爐加熱或用煲翻熱。

顧客可於不同自提區提取，取貨日前會有專人聯絡取貨點。

九龍
-九龍灣（麗晶）（ 星期二6pm截單，下星期一取貨）
-九龍城（傲雲峰）（星期三6pm截單，下星期二取貨）

馬鞍山
馬鞍山 （新港城、迎海、富輝、褔安、海栢、馬鞍山中心、銀湖天峰）（星期二6pm截單，下星期一取貨 / 星期日6pm截單，星期四取貨）

元朗
-Yoho Town （星期日6pm截單，星期四取貨）
-錦田 （星期二6pm截單，下星期一取貨 / 二取貨）

粉嶺
- 華心 （星期四6pm截單，下星期三取貨）
- 聯和墟 （ 星期日6pm截單，星期四取貨）

屯門
- 碼頭區 （龍門居、兆禧苑、兆山苑）（星期一6pm截單，星期五取貨）
- 掃管笏1 （龍珠島、黃金海岸、愛琴海岸）（星期一6pm截單，星期五取貨）
- 掃管笏2 （星堤、GRAND NAPA、上源、OMA OMA、恆大•珺瓏灣）（ 星期四6pm截單，下星期三取貨）

訂購網址

記者：周美好

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