【無窮之路】陳貝兒深入內地6省份體驗脫貧之路　Janis獲選「感動中國年度人物」

▲ TVB節目《無窮之路》主持人陳貝兒（Janis）獲評為「感動中國2021年度人物」。

TVB節目《無窮之路》由陳貝兒（Janis）領軍的五人團隊，歷時3個月穿梭內地6個省份，並深入10個曾經深度貧困的地區體驗當地生活。

《無窮之路》於內地豆瓣評分獲得9.5分，主持人陳貝兒則於《感動中國2021年度人物頒獎盛典》獲評為「感動中國 2021 年度人物」。

【無窮之路】陳貝兒採訪貧困縣有所領悟 生活簡單已足夠：物質是慾望的追求

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陳貝兒於社交平台分享得獎感受，她寫道：

心之所向素履以往，無所畏懼便是陽光。生命就像一場逆行之旅，只要心入面有想去嘅地方，就算著住簡單嘅草鞋都要堅持向前起航。 要平平安安身體健康。 🙏🏻❤️ #感恩 #感動 #一個港女 #一個香港團隊 #香港精神 #齊心抗疫 #一定會好快好返 #央視感動中國年度人物

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【無窮之路】雲南姑娘靠種咖啡闖出一片天 陳貝兒見證追夢故事深受感動

內地節目《感動中國2021年度人物頒獎盛典》近日播出，陳貝兒憑《無窮之路》獲評「感動中國 2021 年度人物」。

去年，《無窮之路》於豆瓣獲得9.5分，深受內地觀眾的喜愛與讚美。

節目設計以香港媒體人視角看內地扶貧，由五人團隊歷時三個月，穿梭全國六個省份，深入十個曾經 深度貧困的地區。

採訪期間，五人團隊走到雲貴高原大峽谷，又踏進大西北戈壁沙漠，更進入川藏高原，用自己一隻腿丈量每一寸土，瞭解各地民生，向觀眾介紹各地脱貧攻堅的感人故事。

▲ （FB圖片）

節目中，陳貝兒都盡可能深入體驗當地生活，以第一身經歷各種職業，快速融入當地人的生活， 感受鄉村振興為當地老百姓帶來的驚喜變化。

以下為感動中國組委會給予陳貝兒的頒獎詞：

從霓虹燈的叢林中轉身，讓雙腳沾滿泥土；從雨林到沙漠，借溜索穿過偏見，用鋼梯超越了懷疑。一條無窮之路向世界傳遞同胞的笑容，以記錄這時代最美的風景。

對於獲評為「感動中國2021年度人物」，陳貝兒表示：「作為媒體人，通過鏡頭傳遞真實故事是份內事。2021年很難得有機會拍到《無窮之路》這部紀錄片，見證並展示了祖國脱貧攻堅的成果，傳遞正能量給觀眾。未來將再接再厲，用心説好中國故事！」

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今年1月初，國家廣播電視總局辦公廳公布2021年度優秀海外傳播作品評審結果。

《無窮之路》於285部優秀候選作品中，被評審專家團隊選定為2021年度20部「優秀海外傳播作品」之一，成績受到國家肯定。